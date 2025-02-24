Bu hata cilt lekelerinizi daha kötü hale getiriyor! Sakın ama sakın yapmayın…

Cilt sağlığımızı toparlamak ve daha sağlıklı bir hale getirmek için başvurduğumuz tedaviler, yanlış uygulandığında daha büyük krizlere yol açabilir. Dermatoloji Uzmanı Prof. Dr. Ali Balevi, cildinize uygulanacak yanlış tedavinin cildinizde ciddi komplikasyonlar doğuracağının altını çiziyor.
Prof. Dr. Ali Balevi, bilinçsiz uygulamaların cilt sağlığını tehdit ettiğini belirterek "Lekelerin nedenini doğru tespit etmek, güvenli ve etkili bir tedavi için önemlidir" uyarısında bulundu.
Yüzdeki lekeler, estetik kaygıların yanı sıra sağlık sorunlarına da işaret edebiliyor. Dermatoloji Uzmanı Prof. Dr. Ali Balevi, yüz lekelerinin tedavisinde doğru tanının ve kişiye özel protokollerin önemini vurgulayarak, kişilerin gelişigüzel yöntemlerden kaçınılması gerektiğini belirtti.
"KİŞİYE ÖZEL TEDAVİ PROTOKOLLERİ GELİŞTİRİLMELİ"
Yüzde leke yapan faktörlerin belirlenmesi ile birlikte mezoterapi, peeling, lazer, medikal ürünler ve kremler gibi tedavi seçeneklerinin değerlendirileceğini belirten Prof. Dr. Balevi, sabit bir yöntemle her hastaya aynı tedavinin uygulanmasının ciddi sorunlara yol açabileceğini vurguladı.
Prof. Dr. Balevi, "Net bir tanı ve kişiye özel tedavi protokolleri uygulanmalıdır. Doğru tedavi, başarıyı getirir. Yanlış yaklaşımlar geri dönüşü zor olan komplikasyonlar doğurabilir." şeklinde konuştu.