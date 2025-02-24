Bu hata cilt lekelerinizi daha kötü hale getiriyor! Sakın ama sakın yapmayın…

Hepimiz her yaşta cildimizin sağlıklı ve temiz olmasını isteriz. Ancak yaşımızın ilerlemesi, genetiğimiz veya beslenme düzenimiz gibi durumlar cilt sağlığımız üzerinde etkili rol oynar. Daha sağlıklı bir cilt için elbette izlenecek birçok yol vardır ancak Prof. Dr. Ali Balevi, bozulan cilt sağlığını düzeltmek adına başvurduğumuz bazı yolların işleri daha da kötü hale getirebileceğinden bahsetti.

Giriş Tarihi: 24.02.2025 11:22 PAYLAŞ ABONE OL

Cilt sağlığımızı toparlamak ve daha sağlıklı bir hale getirmek için başvurduğumuz tedaviler, yanlış uygulandığında daha büyük krizlere yol açabilir. Dermatoloji Uzmanı Prof. Dr. Ali Balevi, cildinize uygulanacak yanlış tedavinin cildinizde ciddi komplikasyonlar doğuracağının altını çiziyor.

Prof. Dr. Ali Balevi, bilinçsiz uygulamaların cilt sağlığını tehdit ettiğini belirterek "Lekelerin nedenini doğru tespit etmek, güvenli ve etkili bir tedavi için önemlidir" uyarısında bulundu. Yüzdeki lekeler, estetik kaygıların yanı sıra sağlık sorunlarına da işaret edebiliyor. Dermatoloji Uzmanı Prof. Dr. Ali Balevi, yüz lekelerinin tedavisinde doğru tanının ve kişiye özel protokollerin önemini vurgulayarak, kişilerin gelişigüzel yöntemlerden kaçınılması gerektiğini belirtti.