Bu hata çocuklarda karın migrenini tetikliyor! 72 saat sürebilir...





Ataklar arasında haftalar hatta aylar olabilir

Karın migreninin tanısı için bir test olmadığını vurgulayan Uzm. Dr. Gökçe; "Tanıya ulaşmada çocuğun hikayesi ve ailede migren öyküsü önemlidir. Kapsamlı bir fiziki muayene, gerekirse ultrason ve endoskopi gibi ileri tetkikler yapılarak diğer hastalıkların dışlanması gerekir" diyerek tanı kriterlerini şöyle sıraladı:



"Günlük aktiviteyi etkileyen, göbek çevresinde lokalize olan, ani başlayan orta veya yoğun şiddette künt özellikte ağrı atakları, iştahsızlık, bulantı, kusma ve solukluk yakınmalarından en az ikisinin eşlik etmesi, Her atağın 1-72 saat arasında sürmesi, yılda en az iki atak geçirilmesi, ataklar arasında haftalar veya aylar süren sağlıklı dönemler olması ve tüm bu durumları açıklayacak başka bir hastalığın olmaması."

Genetik ve çevresel etmenler ile yaşam alışkanlıklarının hastalığı tetiklediğinin altını çizen Uzm. Dr. Nihan Gökçe, karın migreni yaşayan çocuklarda araç tutması ve alerjik yakınmaların da sıklıkla görüldüğünü kaydetti.