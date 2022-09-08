Bu hata migren ataklarının en büyük sebebi!

İGÜ'den 5-11 Eylül Migren Farkındalık Haftası dolayısıyla yapılan açıklamaya göre, en sık görülen baş ağrısı tipi olan migren, birçok kişinin günlük hayatını ve yaşam kalitesini etkiliyor.

Migren ve gerilim tipi baş ağrısı, baş ağrılarının en çok görülen iki sebebi arasında yer alıyor. Değişen yoğunlukta ve şiddette sıklıkla zonklayıcı şekilde baş ağrısının görüldüğü migrende, ışıktan, gürültüden sakınma ve bulantı, kusma gibi durumlar da hastaların şikayetleri arasında yer alıyor. Ailesinde migren öyküsü bulunan bireylerde migren tanısına daha çok rastlanıyor.

Açıklamada, değerlendirmelerine yer verilen Çocuk Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Ebru Kolsal, çocukluk çağında yaşanan baş ağrılarının sık görülen şikayetlerden biri olduğunu belirterek, "Migrenle savaşmayın, aranızı iyi tutun" dedi.