Bu hata obeziteyi tetikliyor! Uzmanı kilo verme konusunda en etkili yöntemleri anlattı



"Hastalar hastalığın düzeyi arttıkça medikal ve cerrahi tedavilere yönlendirilmektedir"

Tedavi yöntemlerinin hastanın mevcut kilosu ve aslında vücut kitle indeksine göre değişiklik gösterdiğini belirten Özden "Başlangıçta diyet ve egzersiz programları önerilen hastalar hastalığın düzeyi arttıkça medikal ve cerrahi tedavilere yönlendirilmektedir. Şunu biliyoruz ki morbid obezitenin kalıcı tek tedavisi şuan için cerrahi ve uygulanacak cerrahi yöntemler ise hastaya göre değişiklik göstermektedir. Cerrahi kararı verilen hastalar daha öncesinde diyet programları uygulayıp başarılı olamayan ve obeziteye yol açacak başka bir hastalığı olmayan hastalardır. Bu ameliyatların yaygınlaşmasının bana göre en büyük nedenlerinden biri alınan başarılı sonuçlardan sonra ameliyatların laparoskopik yani kapalı yöntemle yapılması, buna bağlı hızlı iyileşme ve hastanede yatış süresinin kısa olmasıdır. Cerrahi için başvuran hastalar hazırlıklarının tamamlanmasının ardından ameliyata alınmakta ve birkaç gün içerisinde taburcu olup günlük yaşantılarına rahatlıkla dönebilmektedirler" ifadelerini kullandı.