Bu hata vücutta toksinlerin artmasına neden oluyor! Ramazan sonrası beslenmeye dikkat...

"BİR ANDA ÇOK FAZLA ÖĞÜN TÜKETMEMEK GEREKİYOR"

Ramazan'dan sonra bir anda çok fazla öğün tüketilmemesi gerektiğini söyleyen Uzm. Dyt. Erdoğan, "Ramazan sonrası iki öğünlük uzun bir programdan çıkıyoruz. Bu nedenle bir anda çok fazla öğün tüketmemek gerekiyor. Özellikle sahurda 30 gün boyunca uyanıldığı için alışkanlık oluyor ve muhtemelen bireyler bundan sonraki 10 gün boyunca sahur saatlerinde aç uyanabilirler. Bu durumda da mümkün olduğunca yataktan çıkmadan 1 bardak su içip geri uykuya geçmek en doğrusu olur. Zaten zamanla bu istek azalır. Bu yüzden yavaş yavaş kademeli olarak bir beslenme programına geçmek gerekiyor" dedi.

"VÜCUT HİÇBİR ZAMAN SUSUZLUĞA ALIŞAMAZ"

Su tüketiminin hem Ramazan'da hem de rutinde bireyleri en çok zorlayan şeylerden biri olduğuna değinen Uzm. Dyt. Erdoğan, "İnsan vücudu az yemeğe alıştığı gibi susuzluğa alışması mümkün değil. Vücut ne yazık ki hiçbir zaman susuzluğa alışamaz. Su vücutta en yoğun toksin attıran öğe, yani siz ne kadar az su içiyorsanız vücudunuzda o kadar çok toksin birikiyor. Bu yüzden de mümkün olduğunca su içmek lazım" diye konuştu.