Bu içeceğin her türlüsü sağlığı tehdit ediyor! Adeta sıvı bir zehir…

Şekerli içeceklerin ağız sağlığınıza verebileceği zarar ise ayrı bir konu sayılabilir. Asitli içeceklerin hiçbiri sağlık bakımından yararlı olmasa da, şekerle tatlandırılmış muadilleri yerine şekersiz, tatlandırıcılı kola gibi düşük kalorili gazlı içecekleri tercih ederek sağlıklarına daha az zarar verdiklerini düşünebiliriz. Ancak,yapılan araştırmalar bu içeceklerin de tehlikeli olduğunu ortaya koydu.
Şekersiz asitli içeceklerde bulunan yapay tatlandırıcılar kalorisizdir, ancak bu sizin için daha iyi oldukları anlamına gelmez. Amerikan Kalp Derneği'nin (AHA) dergisi Stroke'da 2017'de yayınlanan bir araştırmaya göre , diyet gazlı içeceklerdeki yapay tatlandırıcılar, Amerika'daki ilk 10 ölüm nedeninden üçü olan kalp hastalığı, felç ve bunama riskinizi hızla artırabilmektedir.
SAĞLIĞA ÇEŞİTLİ ŞEKİLLERDE ZARAR VERİYOR
Diyet gazlı içecekler içmek, kronik hastalık riskinizi artırmanın yanı sıra böbreklerinize de zarar verebilir ve bağırsak mikrobiyomunuzu olumsuz etkileyebilir. 2017'de yapılan bir araştırma, diyet gazlı içecek tüketimi ile yüksek böbrek hastalığı riski arasında bir ilişki buldu. Ayrıca, Advances in Nutrition'da yayınlanan 2019 araştırmasına göre, diyet içeceklerdeki yapay tatlandırıcıların bağırsak sağlığını olumsuz etkilediği ve obezite, diyabet ve metabolik sendrom riskini artırdığı bulundu.
Best, "Diyet içecekler, diğer herhangi bir yiyecek veya içecek gibi, böbrekler tarafından işlenir. Büyük miktarlarda diyet içecek tüketmek, böbrek hasarı ve hastalığı ile ilişkilendirilmiştir. Bunun nedeni, böbreklerden geçen yüksek fosfor ve sentetik bileşenlerdir" diye açıklıyor. "Ayrıca, diyet içecekler bağırsağın mikrobiyomunu değiştirir ve vücuttaki iltihaplanma tepkisini şiddetlendirir. Diyet asitli içeceklerdeki bileşenlerin yapay doğası orta derecede iltihaplanmaya neden olmaktadır. Yapay tatlandırıcılar tarafından bağırsakta yapılan değişiklikler de vücuttaki iltihaplanmayı şiddetlendirir."
AŞIRI YEMEYİ TEŞVİK EDİYOR
Diyet içecekler şeker ve kalori içermeyebilir, ancak sağlığa olan faydaları bu kadardır. Şekersiz içeceklere tatlı tadını vermek için, her bir diyet içecek kutusu, sofra şekerinden yaklaşık 200 kat daha tatlı olan yaklaşık 200 miligram yapay tatlandırıcı aspartam içermektedir. Trends in Endocrinology & Metabolism'de yayınlanan 2013 tarihli bir çalışmada araştırmacılar, aspartam gibi yapay tatlandırıcıların, metabolizma ve açlık üzerindeki etkilerinden dolayı kilo alımını teşvik etme ve kronik hastalık riskini artırma gibi bir etkiye sahip olduğu sonucuna vardılar.
Best, "Yapay tatlandırıcılar, günün ilerleyen saatlerinde aşırı yeme ile bağlantılıdır. Neden oldukları glikoz-insülin tepkisi, daha sonraki öğünler için daha fazla istek ve potansiyel olarak aşırı yeme yaratabilir" diyor. "Bu, bağırsaktaki değişikliklerle birlikte, şekersiz içecekleri daha yüksek tip 2 diyabet ve diğer kronik hastalıklar oranlarına bağladı."
İçmek için güvenli miktarda diyet içecek var mı?
"Diyet olsun ya da olmasın gazlı içeceklerden kaçınmak en iyisi olsa da, ölçülü miktarda diyet içecek içmek çoğu kişi için güvenli olabilir. The Food and Drug Administration, aspartam için kabul edilebilir bir günlük alım miktarını vücut ağırlığının kilogramı başına günde 50 miligram olarak belirlemiştir."
Bununla birlikte, bu kritere göre, 132 kiloluk bir kişinin günde yaklaşık 12 kutu diyet soda tüketmesi güvenli olacaktır. Ancak en büyük asitli içecek hayranları için bile aşırı bir miktardır. Eğer bu içecekleri içmeye karşı koyamıyorsanız, aşırıya kaçmamanızı ve günde iki kutu veya daha az içmeniz önerilir.
DİYET İÇECEKLER ŞEKERLİ OLANLARDAN DAHA MI İYİ?
Ne normal ne de diyet gazlı içecekler sağlıklıdır. Normal gazlı içecekler şekerle tatlandırıldığından, kan şekerinizi yükselten, kilo alımına katkıda bulunan ve kan basıncını yükselten boş kalorileri yüksektir . Sonuç olarak, normal ve diyet içecekler arasında seçim yapmak söz konusu olduğunda, mesele "zehirinizi seçmek" meselesidir.
Best, "Diyet içeceklerin sizin için kötü olup olmadığının cevabı siyahla beyaz değildir" diyor. "Diyet ve gazlı içeceklerde kullanılan suni içerikler göz önüne alındığında, herhangi bir diyetin diyet içecek olmadan daha iyi olduğu varsayılabilir. Ancak normal veya diyet gazlı içecekler arasında seçim yapıyorsanız, normal gazlı içecekler daha yüksek kalori ve olumsuz sağlık etkileri, kronik sağlık sorunlarına yol açması ve daha yüksek ölüm oranları ile ilişkilendirildiği için diyet seçeneği daha iyi olacaktır."