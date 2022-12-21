Bu içeceğin her türlüsü sağlığı tehdit ediyor! Adeta sıvı bir zehir…

Best, "Diyet içecekler, diğer herhangi bir yiyecek veya içecek gibi, böbrekler tarafından işlenir. Büyük miktarlarda diyet içecek tüketmek, böbrek hasarı ve hastalığı ile ilişkilendirilmiştir. Bunun nedeni, böbreklerden geçen yüksek fosfor ve sentetik bileşenlerdir" diye açıklıyor. "Ayrıca, diyet içecekler bağırsağın mikrobiyomunu değiştirir ve vücuttaki iltihaplanma tepkisini şiddetlendirir. Diyet asitli içeceklerdeki bileşenlerin yapay doğası orta derecede iltihaplanmaya neden olmaktadır. Yapay tatlandırıcılar tarafından bağırsakta yapılan değişiklikler de vücuttaki iltihaplanmayı şiddetlendirir."

AŞIRI YEMEYİ TEŞVİK EDİYOR

Diyet içecekler şeker ve kalori içermeyebilir, ancak sağlığa olan faydaları bu kadardır. Şekersiz içeceklere tatlı tadını vermek için, her bir diyet içecek kutusu, sofra şekerinden yaklaşık 200 kat daha tatlı olan yaklaşık 200 miligram yapay tatlandırıcı aspartam içermektedir. Trends in Endocrinology & Metabolism'de yayınlanan 2013 tarihli bir çalışmada araştırmacılar, aspartam gibi yapay tatlandırıcıların, metabolizma ve açlık üzerindeki etkilerinden dolayı kilo alımını teşvik etme ve kronik hastalık riskini artırma gibi bir etkiye sahip olduğu sonucuna vardılar.

Best, "Yapay tatlandırıcılar, günün ilerleyen saatlerinde aşırı yeme ile bağlantılıdır. Neden oldukları glikoz-insülin tepkisi, daha sonraki öğünler için daha fazla istek ve potansiyel olarak aşırı yeme yaratabilir" diyor. "Bu, bağırsaktaki değişikliklerle birlikte, şekersiz içecekleri daha yüksek tip 2 diyabet ve diğer kronik hastalıklar oranlarına bağladı."