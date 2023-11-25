Bu içecek kalp krizi riskini azaltıyor! Kan şekeri düzeyini etkiliyor…

Bir şeyler yiyip içtikten sonra ilk olarak kan şekerinin yükselmesi ardından da düşmesi normal bir durumdur. Ancak uzmanlar, kan şekerinin çok sık bir biçimde yükselmesinin kalp hastalığı riskini yakalanma tehlikesiyle bağlantılı olabileceğini belirtmekte.

Uzun yıllar boyunca abartılı bir biçimde görülen kan şekeri reaksiyonları, kan damarlarında plak oluşmasına yol açabilir böylece kalp hastalığının meydana gelmesi tehlikesinin artmasına neden olabilir.

Kan damarlarında plağın birikmesi; kanın serbest bir biçimde akmasını önler bu sebeple de kalp hastalığına sebep olabilir.

Kan şekerinin yavaş bir biçimde düşmesini sağlayacak bazı içecekler mevcut. Bu içecekler şöyle;

SU

Suda şeker bulunmadığı için içtikten sonra kan şekerinde şiddetli bir artış olmasına yol açmaz.

Diyabet ve gizli şekeri olan kişilerin susuz kalmamaya çok önem göstermesi gerekir. Çünkü vücutta gereken su bulunmaması anlamına gelen dehidrasyon, kanda fazla şekere neden olabilir.

YEŞİL ÇAY

Yapılan bir çalışmaya göre yeşil çay tüketmek, kan şekeri düzeyinin olumlu bir şekilde etkilenmesini destekler nitelikte.

2019 yılında konuyla ilgili pek çok çalışma incelenmiş ve birkaç hafta süresinde yeşil çay içmenin, insanların yemek yemediği anlarda kan şekeri seviyelerini düşürdüğü sonucuna varılmış. Fakat yeşil çayın, yemek yedikten sonra etkisi bulunmamış.

SÜT

Bazı çalışmalar, inek sütünde yer alan proteinlerin, diyabetli ve diyabetsiz olan kişilerin yemek yedikten sonra kan şekerini düşürdüğüne dair rol oynadığını desteklemekte.

Ayrıca süt, midenin yavaş bir biçimde boşalmasını sağlayacağı için yemek yedikten sonra kan şekerinin daha yavaş olarak yükselmesine sebep olabilir.

KAÇINILMASI GEREKEN İÇECEKLER