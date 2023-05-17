Bu içecek midenize adeta botoks etkisi yaratıyor! İştahı neredeyse sıfırlıyor

Ancak iştahınızı kesecek gün boyu içebileceğiniz farklı içecekler de vardır. İşte en etkili olanları: YEŞİL ÇAY Beslenme uzmanlarının yaptığı araştırmalar, yeşil çayın iltihap önleyici olduğunu gösteriyor. Yeşil çayın içerisinde doğal olarak bulunan fenolik bileşikler kateşinlere sahiptir. Bu bileşenler kafeinle birleştiğinde, metabolizmanızı hızlandırma eğilimindedirler. Beslenme Uzmanı Anju Mobin, "Yağ yakımını arttırmanın en etkili yolu, yeşil çay tüketimi ile birlikte dayanıklılık egzersizidir" diye ekliyor.



SADE KAHVE Sade kahve birçok fayda sağlar. Yaygın olarak bir iştah bastırıcı olarak belirtilmesine rağmen, buna yönelik kanıtlar büyük ölçüde anekdot niteliğindedir. Kanıtlanmış antienflamatuar sahiptir ve beyin sağlığını birbirine bağlayan araştırmalar da vardır. Ancak kahvenin yararını görmek için sade olarak tüketmelisiniz.