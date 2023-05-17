Bu içecek midenize adeta botoks etkisi yaratıyor! İştahı neredeyse sıfırlıyor

İştahınızın olmaması, daha az yemenize ve bu şekilde daha az kilo vermenize büyük katkı sağlar. Buna karşın genelde diyet yaptığımız süreçlerde daha iştahlı oluruz. İşte tam da o zamanlarda tüketebileceğiniz bu muhteşem içecek iştahınızı kapatarak kısa sürede hedef kilonuza ulaşmanızı sağlayacak.
İŞTAHI KESEN KARIŞIM
Malzemeler:
1 yemek kaşığı elma sirkesi
1 su bardağı su
Yarım limonun suyu
1 çay kaşığı bal
Yapılışı:
Bir bardak suyu bir kaba dökün.
Elma sirkesi, limon suyu ve balı suya ekleyin.
İyice karıştırın ve karışımı yavaşça için.
Bu içecek, özellikle yemeklerden önce içildiğinde, iştahı azaltmaya yardımcı olabilir. Ancak sağlık durumunuzla ilgili herhangi bir endişeniz varsa, öncelikle doktorunuza danışmanız önemlidir. Özellikle sirke gibi asidik malzemeler bilinçsiz tüketildiğinde faydadan çok zarar getirebilir. Dolayısıyla karışımı tüketmeden önce mutlaka doktorunuzdan onay almakta fayda var.
Ancak iştahınızı kesecek gün boyu içebileceğiniz farklı içecekler de vardır. İşte en etkili olanları:
YEŞİL ÇAY
Beslenme uzmanlarının yaptığı araştırmalar, yeşil çayın iltihap önleyici olduğunu gösteriyor. Yeşil çayın içerisinde doğal olarak bulunan fenolik bileşikler kateşinlere sahiptir. Bu bileşenler kafeinle birleştiğinde, metabolizmanızı hızlandırma eğilimindedirler. Beslenme Uzmanı Anju Mobin, "Yağ yakımını arttırmanın en etkili yolu, yeşil çay tüketimi ile birlikte dayanıklılık egzersizidir" diye ekliyor.
SADE KAHVE
Sade kahve birçok fayda sağlar. Yaygın olarak bir iştah bastırıcı olarak belirtilmesine rağmen, buna yönelik kanıtlar büyük ölçüde anekdot niteliğindedir. Kanıtlanmış antienflamatuar sahiptir ve beyin sağlığını birbirine bağlayan araştırmalar da vardır. Ancak kahvenin yararını görmek için sade olarak tüketmelisiniz.
ELMA SİRKESİ
Yağ yakan içecekler hakkında herhangi bir araştırma yaptıysanız, muhtemelen elma sirkesini duymuşsunuzdur . Şu anda sağlık içeceklerinin belki de en modası olan bazı araştırmalar, sirkenin göbeğin derinliklerinde biriken yağları yaktığını ve ayrıca genel olarak yağ depolamasını azaltmaya yardımcı olduğunu gösteriyor . Ancak uzmanlar aşırıya kaçılmaması gerektiği konusunda uyarıyor, çünkü zamanla diş minesini de çıkarabilir.
ÇAY
Nitelikli beslenme koçu ve fitness eğitmeni Lara Campher, her tür çayın sağlıklı olduğunu söylüyor. Oolong çayı, nane çayı hepsi metabolizmanızı hızlandırabileceğini ve hatta nane kokusunun iştahınızı bile bastırabileceğini söylüyor. Çayın genel olarak çok sakinleştiricidirve iltihaba neden olan stres hormonlarını azaltmaya yardımcı olabilir.
ŞEKERSİZ BUZLU ÇAY
Buzlu çay, sıcak çayın tüm faydalarına sahiptir. Anti-inflamatuar faydalar için, buzdolabında bir surahi buzlu yeşil çay bulundurun ve maden suyu veya soda yerine bunu tercih edin. Ancak hazırlarken içerisine eklediğinize dikkat edin. Şeker aşırı derecede zararlı olabilir ve şeker ikameleri bile canınızın tatlı çekmesine neden olabilir.
SU
Nihai fayda sağlayan içecek ise sudur. Uzmanlar susuz kaldığınızda canınızın yemek isteyebileceğini ancak sadece su içerek bu açlığı giderebileceğini söylüyor.Su ayrıca tüm vücut sistemlerinizi detoksifiye etmek için harikadır. Günde sekiz bardak içmeyi hedefleyin.