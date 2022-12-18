Bu iki bölgedeki ağrıdan şikayetçi kişiler 30 ay içinde kalp krizi geçiriyor! En önemli belirtisi...

Bu, arteriyel tıkanmanın ekstremitelere kan akışını engellediğinin ve uzuvları oksijenden mahrum bıraktığının bir işaretidir.

Periferik Arter Hastalığının (PAD) onlarca yıl boyunca gelişme eğiliminde olduğu ve hatta bazen semptomların ortaya çıkmasının 50 yıl kadar sürdüğü belirtilmelidir. PAD belirtileri ayrıca, bazı vakaların asimptotik olarak ortaya çıktığı bir hastalık şiddeti spektrumunu temsil eder.