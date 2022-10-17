Bu ilaçları sakın tok karnına almayın! İyileşmek isterken bedeninizden olmayın

STATİNLER

Dr. Ngo-Hamilton, belirli gıdaların, ilacın daha fazla kan dolaşımına girmesine izin vererek ve sizi ilacın tehlikeli düzeyde yüksek seviyelerine sahip olma riskine sokarak sorunlara neden olabilir. Örneğin; emiliminin artmasına neden olabilen greyfurt suyu, bu tehlikelerden bazılarını içerir.

TİROİD DÜZENLEYİCİ İLAÇLAR

Dr. Ngo-Hamilton'a göre; tiroid hormonlarını düzenleyen, osteoporoz tedavisinde kullanılan ilaçların aç karnına alınmalıdırı. Bunun sebebi ise; bazı yiyeceklerin ilaçların emilimini azaltarak etkililik oranını düşürmesidir.