Bu ilaçları sakın tok karnına almayın! İyileşmek isterken bedeninizden olmayın

Öncelikle ilaç kullanımında doktorunuza danışmanız büyük önem taşıyor. Bu nedenle doktor kontrolüne uygun bir ilaç kullanımında hangi anlarda almanız gerektiğine dair, eczacınız ve doktorunuz doğru tavsiyeyi verecektir. Fakat bazı besinler neden yemekle birlikte alınmamalıdır? İşte cevabı…
Ulusal Sağlık Servisi'ne göre, Bazı ilaçların "yemekten önce" veya "aç karnına" alınması gerekir. Bunun nedeni, yiyecek ve bazı içeceklerin bu ilaçların çalışma şeklini etkileyebilmesidir. Örneğin, bazı ilaçları aynı anda almak yemek yeme süresi midenizin ve bağırsaklarınızın ilacı emmesini engelleyerek daha az etkili hale getirebilir.Alternatif olarak, bazı gıdalar kanınızdaki ilaç miktarını potansiyel olarak tehlikeli seviyelere veya çok yüksek seviyelere yükselterek veya azaltarak ilacınızla etkileşime girebilir.
ANTİBİYOTİKLER
Klinik Danışman HaVy Ngo-Hamilton , süt ürünleri gibi kalsiyum oranı yüksek yiyecekler yemek, vücudun bazı antibiyotiklerin emilim oranını azaltarak ilacın etkinliğini azaltabileceğini belirtiyor.
DEMİR İLAÇLARI
Mayo Clinic'e göre; demir ilacı, en iyi aç karnına su veya meyve suyu ile birlikte yemeklerden yaklaşık 1 veya 2 saat önce alındığında emilim sağlar. Fakat mide rahatsızlığı olan kişilerde rahatsızlık hissini azaltmak için yemekle birlikte veya yemeklerden sonra tüketilebilir.
STATİNLER
Dr. Ngo-Hamilton, belirli gıdaların, ilacın daha fazla kan dolaşımına girmesine izin vererek ve sizi ilacın tehlikeli düzeyde yüksek seviyelerine sahip olma riskine sokarak sorunlara neden olabilir. Örneğin; emiliminin artmasına neden olabilen greyfurt suyu, bu tehlikelerden bazılarını içerir.
TİROİD DÜZENLEYİCİ İLAÇLAR
Dr. Ngo-Hamilton'a göre; tiroid hormonlarını düzenleyen, osteoporoz tedavisinde kullanılan ilaçların aç karnına alınmalıdırı. Bunun sebebi ise; bazı yiyeceklerin ilaçların emilimini azaltarak etkililik oranını düşürmesidir.