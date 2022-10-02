Bu kan grubu tüm dünyada sadece 43 kişide var! Dünyanın en nadir kanı: “Altın Kan”

Kan grubunu A, B, AB veya 0 olup olmadığını, pozitif veya negatif mi olduğuna dair sınıflandırmak aslında oldukça kolay uygulanan bir test sonucunda belirlenebiliyor. Fakat tüm bu kombinasyonların dışında oldukça "nadir" görülen bir kan grubu daha var.

Kırmızı kan hücrelerimizde bulunabilecek 36'dan fazla kan grubu sisteminde yüzlerce farklı antijen vardır. Örneğin, ABO kan grubu sisteminde AB kanına sahip olabilirsiniz, Rh sisteminde Rh pozitif olabilir olabilirsiniz.

Kanınızda çoğu insanda yaygın olan bir antijen yoksa veya çoğu insanda olmayan bir antijen varsa, 'nadir' bir kan grubunuz var demektir.

Diyelim ki kanınızda, nüfusun çoğunluğunun kırmızı hücrelerinde bulunan bir antijen yok. Bu ortak antijene sahip 'sıradan' bir kan transfüzyonu alırsanız, yabancı olarak algılanacak ve potansiyel olarak feci sonuçlarla bir bağışıklık tepkisini tetikleyecektir. Tersine, kanınızda nadir bulunan bir antijen varsa ve bu antijenin bulunmadığı bir hastanın vücuduna verilirse, yabancı olarak kabul ederek yine bağışıklık tepkisine neden olacaktır.