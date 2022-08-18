Bu kanser ilk belirtisini koltuk altından veriyor! Eğer bu şekilde görünüyorsa…

İngiltere cilt kanserine yakalananların yüzde 86'sının güneş ışınlarından kaynaklandığına inanılmaktadır. Bu nedenle cilt kanseri aslında büyük oranda önlenebilir bir rahatsızlıktır.
ERKEN TEŞHİS ÖNEMLİ
Cilt kanseri, en tehlikelisi melanom olmak üzere birkaç alt tipe ayrılmaktadır. Ana semptomlar genellikle derideki değişiklikleri göstermektedir, ancak koltuk altı altındaki yumrular da hastalığın belirtisi olabilir.
Cildinizde şüpheli değişiklikler olup olmadığını kontrol etmek, hastalığın en tedavi edilebilir olduğu en erken evrelerinde tespit edilmesi açısından oldukça önemlidir.
Deri kanseri ciddi etkileri olan melanom nedeniyle tedavi edildiğinde ölümcül olabilir.
Diğer kanserler gibi cilt kanseri de epidermisteki hücrelerin anormal bir şekilde çoğalması ile başlamaktadır.
Kanserin yaşam süresini nasıl etkileyeceği kanserin türüne ve metastaz yaptığı yere bağlıdır.
Cilt kanserini diğerlerinden ayıran yanı cilt yüzeyinde ortaya çıkması ve kısa sürede fark edilebilir belirtiler vermesidir.
BU SEMPTOMLARA DİKKAT
En sık görülen belirtiler arasında büyük kahverengimsi noktalar, görünümü değişen bir ben veya kaşınan, ağrılı lezyonlardır.
Cilt kanserinin en az bilinen belirtisi ise aynı zamanda meme kanserinin yaygın bir belirtisi olan koltuk altında görülen yumudur.
Kanserli bir yumru, yavaş yavaş büyüyebileceği gibi kendi kendine de kaybolmaz.
Koltuk altındaki şişlikler genelde antibiyotik kullanılarak tedavi edilebilir. Ancak bazıları cilt sorunlarından kaynaklanabilir ve alınması gelebilir. Bu noktada dikkat edilmesi gereken kol altında oluşan yumrunun kanser olabilme ihtimalidir. Eğer endişeniz varsa en kısa sürede hekime danışmanız önerilir.
CİLT KANSERİNİN ÖNÜNE NASIL GEÇİLİR?
Kanser riskini azaltmanın en iyi yolu güneşten ve solaryumdan gelen ultraviyole radyasyona maruz kalmayı sınırlamak hatta mümkün olduğunca kaçınmaktır.
Çocuklarda ve ergenlerde tek bir kabarcık şeklinde oluşan güneş yanığı bile ilerleyen yaşlarda melanom geliştirme riskinizi ikiye katlamaktadır.
İlk güneş yanığından başlayarak, cilt hasarı zamanla oluşmaktadır. Ne kadar çok yanarsanız, cilt kanseri olma riskiniz de o kadar artar.
Dahası, belirgin bir yanık meydana gelmediğinde bile UV hasarından kaynaklanan cilt hasarı oluşmaya devam edebilmektedir.
Ancak, yüksek oranda beta-karoten içeren daha fazla gıda tüketmenin ciltte kırışıklık oluşumuna, güneş hasarına ve hatta cilt kanserine karşı koruduğu bilinmektedir.
Bu besin özellikle sarı, kırmızı ve yeşil (yapraklı) sebzeler bulunur, örneğin olarak:
Ek olarak omega-3 yağ asitleri açısından zengin besinler, güneşin bağışıklık tepkilerini bastırma yeteneğini bloke ederek de yardımcı olabilir.