Bu kanser ilk belirtisini koltuk altından veriyor! Eğer bu şekilde görünüyorsa…

Cilt kanserinin en az bilinen belirtisi ise aynı zamanda meme kanserinin yaygın bir belirtisi olan koltuk altında görülen yumudur.

En sık görülen belirtiler arasında büyük kahverengimsi noktalar, görünümü değişen bir ben veya kaşınan, ağrılı lezyonlardır.

Kanserli bir yumru, yavaş yavaş büyüyebileceği gibi kendi kendine de kaybolmaz.

Koltuk altındaki şişlikler genelde antibiyotik kullanılarak tedavi edilebilir. Ancak bazıları cilt sorunlarından kaynaklanabilir ve alınması gelebilir. Bu noktada dikkat edilmesi gereken kol altında oluşan yumrunun kanser olabilme ihtimalidir. Eğer endişeniz varsa en kısa sürede hekime danışmanız önerilir.

CİLT KANSERİNİN ÖNÜNE NASIL GEÇİLİR?

Kanser riskini azaltmanın en iyi yolu güneşten ve solaryumdan gelen ultraviyole radyasyona maruz kalmayı sınırlamak hatta mümkün olduğunca kaçınmaktır.