Bu kanser türü giderek daha fazla kişide görülüyor! Özellikle o grup risk altında...

"Cilt kanseri nedir?" Dünyada görülme sıklığı her geçen gün artan cilt kanserinin 7'den 70'e herkesi tehdit edebileceğini vurgulayan Uzm. Dr. Alakbarov, "Özellikle uzun süre güneş ışınlarına maruz kalmak bu kanserin önemli nedenlerinden birini oluşturur. Cilt kanserleri tüm dünyada olduğu gibi ülkemizin de içinde yer aldığı iklim kuşağında en yaygın görülen kanser çeşididir. Cilt kanseri, deriyi oluşturan bazı hücrelerin kontrolsüz büyümesi sonrası oluşmaktadır. Hem en sık görülen hem de her yıl düzenli olarak artan kanser türleri arasında yer alan cilt kanseri, hayati riske yol açan melanom ve melanom dışı olmak üzere ikiye ayrılmakta ve tedavi protokolleri buna göre uygulanmaktadır. En sık görülen türü ise melanom olmayan grupta yer alan bazal hücreli karsinomadır" diye konuştu. Güneş ışınlarının deriden D vitamini sentezi gibi sağlığımıza olumlu katkıları olsa da deri hücrelerinde DNA hasarına neden olabildiğini belirten Uzm Dr. Hasan Alakbarov, "Bu hasarlanmalar hayatımız boyunca deri hücrelerimizde birikir ve zamanla hücrelerin yaşam şifresinde kalıcı bozulmalar oluşturur" dedi.





"En önemli neden zararlı güneş ışınları"

Cilt kanserlerine neden olan faktörlerin en önemlisinin ultraviyole yani güneş ışınları olduğunun altını çizen Uzm. Dr. Alakbarov, diğer faktörleri ise şu şekilde sıraladı:

"Özellikle çocukluk döneminde haşlanma olarak adlandırılan güneş yanıkları ve yıllar içerisinde sürekli alınan kümülatif güneş ışınları,

Açık ten, renkli göz ya da çilli bir cilde sahip olmak,

Yüzde veya vücutta çok fazla ben olması,

Solaryuma girmek,

Aile öyküsünde cilt kanserinin bulunması ile birlikte Albino ya da Vertiligo gibi bazı genetik hastalıklara sahip olmak,

Güneş altında çok fazla vakit geçirmek,

Yaşanılan coğrafyada kronik arsenik gibi kimyasallara maruz kalmak,

Baca temizleyicileri ve kuaförlük gibi mesleklerde kimyasallara maruziyet."

"Güneş ışınları kıyafetlerden de geçebilir"



Güneş ışınlarından korunmanın yollarından bahseden Uzm. Dr. Alakbarov, "Giysiler ve şapka ile güneşin derimizle temasını azaltmalıyız. Kumaşın cinsi bile korunmada etkili olur. Örneğin, polyester ve yün, pamuklu kumaşlara göre UV ışınlarını daha çok emer. Kumaşın UV ışını emen kimyasallarla yıkanması korunmayı artırır. Ultraviyole ışınlarının kumaşlardan da geçebildiğini biliyoruz. Çok ince ve açık renkli kumaşlardan bu geçiş daha yoğun olurken, koyu renkli kumaşlardan geçiş daha azdır. Bu nedenle çok ince ve açık renkli ürünler güneşin şiddetinin fazla olduğu dönemlerde tercih edilmemelidir" şeklinde konuştu.