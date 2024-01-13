Bu kansere dikkat! "Geliyorum diyor": Erkeklerde 5 kat fazla görülüyor

Türkiye'de alkol ve sigara kullanımına bağlı olarak baş ve boyun kanserinde artış meydana geldi. Genellikle orta ve ileri yaş erkek gruplarında görülen bu kanser türü, son yıllarda gençlerde de artış göstermeye başladı. 2 haftayı aşan ses kısıklığına dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen Doç. Dr. Bayram Şahin, "Özellikle erkeklerde sigara içimi çok olduğu için gırtlak kanseri sık görülüyor. Gençlerde de baş boyun kanseri artışı söz konusu" dedi.

İHA Giriş Tarihi: 13.01.2024 11:13 PAYLAŞ ABONE OL

Türkiye'de alkol ve sigara kullanımındaki sıklık sebebiyle baş ve boyun kanserinde artış meydana geldi. Erkeklerde yaklaşık 5 kat daha fazla görülen baş ve boyun kanseri, diğer kanser türlerinin yüzde 3'ünü kaparken, ölümlerin ise yüzde 10'unu ele alıyor. Genelde 50-60'lı yaşlarda baş ve boyun kanseri daha sık görülürken özellikle erkeklerde sigara kullanımı sebebiyle gırtlak kanseri sık görülüyor. Baş ve boyun kanseri, genelde orta ve ileri yaş grubunda görülürken, son yıllarda gençlerde de bu kanser türünde artış yaşandı. Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Bayram Şahin, 5. sırada yer alan baş ve boyun kanseri hakkında bilgi verdi.





"ERKEKLERDE YAKLAŞIK 5 KAT DAHA SIK GÖRÜLÜYOR"

"Baş ve boyun tümörlerinin hangi bölgelerde görüldüğünü anlatan Doç. Dr. Bayram Şahin, "Baş ve boyun bölgesindeki dudak, dil, ağız boşluğu, sinüs boşluğu, alt ile üst çene kemiği, gırtlak, yutak, yemek gibi organlardan kaynaklanan kanserleri ifade ediyor. Genelde orta ileri yaş hastalarda görülüyor. Erkeklerde yaklaşık 5 kat daha sık görülüyor. Baş il boyun kanseri tüm kanser türlerinin yaklaşık yüzde 3'ünü oluşturuyor ve kansere bağlı ölümlerin de yüzde 10'undan sorumlu oluyor" diye konuştu.