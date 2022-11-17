Bu kanseri "duyabilirsiniz"! Belirtisini sesle veriyor: Beyin tümörü olan on kişiden sekizinde görülen o işaret…

Konumlarına bağlı olarak birçok tümör farklı semptomlar ortaya çıkarıyor. Beyin tümörü ise bu noktada kendisini baş ağrıları, aşırı halsizlik ve hasta hissetme veya nöbetler şeklinde gösterebilir.
Cancer Research UK'deki uzmanlar ise beyin tümörünün "duyabileceğiniz" bir semptoma da sahip olduğunu dile getirdi. Bunu sebebi ise, kafada çeşitli sesler duymaya neden olan "şakak lobu tümörüdür."
Temporal lob tümörü olarak da bilinen bu tümör, ayrıca konumuna bağlı olarak anıları işleme ve saklama şeklinde de değişikliklere neden olabilir. Ayrıca kısa süreli hafıza kaybı, işitme ve konuşma güçlüğü de ortaya çıkabilir.
Ana semptomlar söz konusu olduğunda, uzmanlar tam olarak nasıl hissedileceği konusunda bir dizi araştırma yaptı. İlk olarak bir beyin tümörünün gelişmesi halinde, beyin alanını kısıtlaması nedeniyle kafatasına baskı yapacaktır.
Tümörün büyümesi durumunda ise uzmanlar bu durumun kafatası içindeki basıncın artışının önemli olduğunu, bu basınç çeşitli semptomlara neden olacağını belirtti. İşte o belirtiler…
BAŞ AĞRISI
Uzmanlar, bir beyin tümörünün en yaygın semptomlardan biri olduğunu belirtti. Ancak sadece baş ağrısının kansere bağlı olma ihtimalinin düşük olduğunu da dile getiriyorlar. Geceleri uyandıracak kadar şiddetli, çeşitli ışık parlamaları veya kör noktaların oluştuğu ağrılar eşlik ediyorsa bir uzmana danışmanız önemlidir. Ayrıca giderek şiddetlenen baş ağrıları da tetkik ettirilmesi gereken önemli semptomlar arasında yer alıyor.
NÖBET GEÇİRME
Cancer Research UK verileri, beyin tümörü olan her on kişiden sekizinde nöbet geçmişi olduğunu ortaya koyuyor. Uzmanlar, eller, kollarda veya bacaklarda sarsılma veya seğirme olabileceği gibi tüm vücudu da etkileyebileceğini belirtiyor. Fakat farklı hastalıklar da nöbet geçirmeye neden olabilir. Her şart altında bir nöbet geçirilmesi halinde uzmana danışılması önem taşıyor.
UYUŞUKLUK VEYA BİLİNÇ KAYBI
Uzmanlar, beyne giden kan akışını azaltabilen kafa içi basıncın artması nedeniyle uyuşukluk veya bilinç kaybı yaşayabileceğinizi açıkladı. Bunun sizin için korkutucu olsa da ilk hissetmeye başladığınız andan itibaren bir uzmana danışmak, erken teşhisi mümkün hale getirebilir.
GÖRMEYLE İLGİLİ SORUNLAR
Beyinde ortaya çıkan tümör, görme yeteneğinin kötüleşmesini de beraberinde getirebilir. Uzmanlar, detaylı görme yeteneğinizi kaybedebileceğinizi, sol veya sağ tarafınızdaki arabalar, nesnelere çarpmaya başlayabileceğinizi söylüyor. Bulanık görme, kayan şekiller veya tünel görüşü gibi görüş bozuklukları da bu belirtiler arasında yer alıyor.
KİŞİLİK YAPISINDA ORTAYA ÇIKAN DEĞİŞİMLER
Uzmanlar, dikkat edilmesi gereken en önemli noktalardan birinin kişilik yapısındaki değişimler olduğuna vurgu yapıyor. Siz veya çevrenizdeki kişilerin sıklıkla kafa karışıklığı yaşadığını veya normal düşünmekte zorlandığını fark ederseniz bir uzmana danışmanızda fayda bulunuyor.
Ön lob tümörünüz varsa ana semptomların yanı sıra yürüme, görme ve konuşma sorunları, koku alma duyusu kaybı veya vücudun bir tarafında zayıflık yaşayabilirsiniz. Uzmanlar, parietal lob tümörünüz varsa okuma yazma sorunları, konuşma ve anlama güçlüğü yaşayabileceğinizi ve ayrıca vücudun bir bölgesinde his kaybı yaşayabileceğinizi de sözlerine ekledi.