Bu kanseri "duyabilirsiniz"! Belirtisini sesle veriyor: Beyin tümörü olan on kişiden sekizinde görülen o işaret…

Tüm dünyada en çok korkulan hastalıklardan biri olan kanser, birçok insanın hayatını derinden etkiliyor. Erken teşhis durumunda, tümör gelişiminin engellenmesi sayesinde hayat kurtarılabilirken geç teşhis durumunda önlenemez bir ilerleyiş ortaya çıkabiliyor. Bu nedenle kanserlerin belirtisi konusunda farkındalık sahibi olmak önem taşıyor.

Giriş Tarihi: 17.11.2022 15:01 PAYLAŞ ABONE OL

Konumlarına bağlı olarak birçok tümör farklı semptomlar ortaya çıkarıyor. Beyin tümörü ise bu noktada kendisini baş ağrıları, aşırı halsizlik ve hasta hissetme veya nöbetler şeklinde gösterebilir. Cancer Research UK'deki uzmanlar ise beyin tümörünün "duyabileceğiniz" bir semptoma da sahip olduğunu dile getirdi. Bunu sebebi ise, kafada çeşitli sesler duymaya neden olan "şakak lobu tümörüdür."

Temporal lob tümörü olarak da bilinen bu tümör, ayrıca konumuna bağlı olarak anıları işleme ve saklama şeklinde de değişikliklere neden olabilir. Ayrıca kısa süreli hafıza kaybı, işitme ve konuşma güçlüğü de ortaya çıkabilir. Ana semptomlar söz konusu olduğunda, uzmanlar tam olarak nasıl hissedileceği konusunda bir dizi araştırma yaptı. İlk olarak bir beyin tümörünün gelişmesi halinde, beyin alanını kısıtlaması nedeniyle kafatasına baskı yapacaktır. Tümörün büyümesi durumunda ise uzmanlar bu durumun kafatası içindeki basıncın artışının önemli olduğunu, bu basınç çeşitli semptomlara neden olacağını belirtti. İşte o belirtiler…