Bu kanseri "duyabilirsiniz"! Belirtisini sesle veriyor: Beyin tümörü olan on kişiden sekizinde görülen o işaret…

NÖBET GEÇİRME

Cancer Research UK verileri, beyin tümörü olan her on kişiden sekizinde nöbet geçmişi olduğunu ortaya koyuyor. Uzmanlar, eller, kollarda veya bacaklarda sarsılma veya seğirme olabileceği gibi tüm vücudu da etkileyebileceğini belirtiyor. Fakat farklı hastalıklar da nöbet geçirmeye neden olabilir. Her şart altında bir nöbet geçirilmesi halinde uzmana danışılması önem taşıyor.