Bu kronik hastalığı kimse bilmiyor! Milyonlarca kişi tehlike altında...

Bağımlı olan bir kişinin beynindeki değişimlerinden bahseden Dr. Öğr. Üyesi Aslıhan Eslek, "Beynimizin ön kısmı ve limbik sistem dediğimiz iki ayrı sistem var. Beynimizin ön kısmı diyeceğimiz o bölüm; muhakeme, planlama gibi işleri yürüttüğümüz kaba tabir ile beynimizin frenidir. Limbik sistem ise daha çok dürtülerimizle duygularımızın, bağlantılı olduğu alandır. Bağımlı olan kişide, bu iki sistemde bazı değişimler ortaya çıkıyor. Beynin ön tarafında olan değişimler; kişinin olayları muhakeme edememesine, 'dur bakalım' dememesine neden oluyor. Limbik sistemdeki değişiklikler ise kişinin daha yoğun dürtü hissetmesine sebep oluyor. Yani kişinin dürtüleri çok yoğun ancak fren bozuk gibi düşünelim. Alkol, madde, kumar gibi dürtüler olunca da kişi bu dürtüsü ile başa çıkamıyor" diye aktardı.





"KUMAR BAĞIMLILIĞINDA ARTIŞ VAR"

Son zamanlarda online kumar bağımlılığının da arttığını söyleyen Dr. Öğr. Üyesi Aslıhan Eslek, özellikle pandemi döneminde birçok kişinin online kumar alışkanlığı edindiğini ifade etti. Dr. Öğr. Üyesi Aslıhan Eslek, "Online kumar bağımlılığında çok ciddi artış var. Yaklaşık 10 yıldır kumar alışkanlığının bir bağımlılığa dönüştüğünü gözlemliyoruz. Pandemi döneminde ise birçok kişinin kumarı online oynadığını ve online kumar alışkanlığı kazandığını görüyoruz. Ne yazık ki online kumar bağımlılığında ciddi bir artış var. Bunun en büyük nedenlerinden biri; erişiminin çok kolay olması. Özellikle kumara yatkın bir kişi için erişimi çok kolay. Eskiden bayiye gidiliyordu, şimdi bir tıkla her şeye erişebiliyorsunuz. Bayiye gitmek bile kişilerin kumardan vazgeçmesi için bir süreçti aslında. Şimdi hemen elinin altında erişilebiliyor olması bağımlılığın artmasına neden oluyor" ifadelerine yer verdi.



Bağımlı kişilerin tedavi olması için verdikleri Psikodrama Grup Terapisinden de bahseden Dr. Öğr. Üyesi Aslıhan Eslek, "Bağımlılık sürecinde, kişinin yoksunluk durumu olacağı için bunun kontrol edilmesi için farmakolojik süreç çok önemli. Elbette ilaç tedavisinin yanında psikoterapide çok önemli. Grup terapisi; 1930'lu yıllardan itibaren bağımlı kişiler üzerinde etkinliği kanıtlanmış bir tedavi yöntemi. Aynı veya benzer bağımlılığa sahip bir grup kişinin aslında tedavi edilmesi için bir araya geldiği bir yöntem diyebiliriz. Benim yaşadığım süreci bir başkası da yaşıyor veya ben de yalnız değilmişim düşüncesi bu tedaviyi diğer tedavilerden ayrılan en büyük üstünlük" şeklinde konuştu.