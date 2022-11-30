Bu meyve tüm kış hasta olmamanızın sırrı! Vücutta ne virüs bırakıyor ne de bakteri

İkinci bağışıklık türü, yavaş gelişen ve geçmişte uğranan patojenlere karşı geliştirilen "spesifik bağışıklıktır." Suzie, hastalığa neden olan patojenlerle savaş antijenlerin varlığının, bu patojenlerle tekrar karşılaşıldığında vücudun daha hızlı yanıt verebildiğini dile getirdi. Ayrıca pek çok normal hücrenin işlevinde uyarıya ve engelleyiciye neden olan protein türü sitokinlerin de bunun bir parçası olduğu konusunda uyardı.

Fakat sitokinler, oldukça zararlı olabilir. Bu nedenle kendimizi olabildiğince koruma altında büyük önem taşıyor. İşte kendinizi virüs ve bakterilere karşı korumanın o yöntemi…