Bu meyve tüm kış hasta olmamanızın sırrı! Vücutta ne virüs bırakıyor ne de bakteri

Klinik Beslenme Uzmanı Suzie Sawyer, vücudun iki tür bağışıklığı olduğu konusuna vurgu yaptı. İlk olarak; doğuştan sahip olunan genel bağışıklık, ikincisi ise; bakteriler, virüsler ve parazitler gibi çok çeşitli patojenlere karşı savunma mekanizmaları… Örneğin; cilt, mukoza zarları ve mide asidi, ilk tür bağışıklık sistemine aittir.
İkinci bağışıklık türü, yavaş gelişen ve geçmişte uğranan patojenlere karşı geliştirilen "spesifik bağışıklıktır." Suzie, hastalığa neden olan patojenlerle savaş antijenlerin varlığının, bu patojenlerle tekrar karşılaşıldığında vücudun daha hızlı yanıt verebildiğini dile getirdi. Ayrıca pek çok normal hücrenin işlevinde uyarıya ve engelleyiciye neden olan protein türü sitokinlerin de bunun bir parçası olduğu konusunda uyardı.
Fakat sitokinler, oldukça zararlı olabilir. Bu nedenle kendimizi olabildiğince koruma altında büyük önem taşıyor. İşte kendinizi virüs ve bakterilere karşı korumanın o yöntemi…
FRENK ÜZÜMÜ TÜKETİN
Ekşi, küçük meyveleriyle göründüğünden çok daha fazlasını sunan frenk üzümü oldukça yararlı bir besin. Araştırmalar, frenk üzümü çekirdeği yağı almanın bağışıklık sistemini desteklemeye yardımcı olabileceğini bulmuştur. Siyah frenk üzümü, vücuttaki zararlı serbest radikallerle savaşmaya yardımcı olan antioksidanlarla doludur.
BU 5 BESİNİ TÜKETMEYİ UNUTMAYIN!
İngiltere'de yapılan bir diyet ve beslenme araştırmasına göre; yetişkinlerin yalnızca %27'i yeterli düzeyde meyve ve sebze tüketiyor. Fakat Suzie, bu yiyeceklerin gezegendeki en yoğun besin maddelerinden bazılarına sahip olması sebebiyle özellikle bağışıklık yönünden güçlü bir yapı sunduğunu belirtiyor. C vitamini ve manganez besin değerleri, normal bir bağışıklık tepkisi için oldukça önemlidir. Bu nedenle, kırmızı biber, orman meyveleri, kepekli tahıl, baklagiller ve yeşil yapraklı sebzelerin bulunduğu öğünler oluşturmayı unutmayın.
HER KAHVALTI MASASINDA BULUNSUN!
Eczacı Bina Mehta, çinko mineralinin yoğun bulunduğu peynirin ihtiyaç duyulan bağışıklık sistemini sunduğunu belirtiyor. Çinko, virüsler ve bakterilerdeki proteinlerle mücadele eden enzimleri aktive ederek enfeksiyondan korunmaya yardımcı oluyor. Diğer çinko kaynakları, et, kabuklu deniz ürünleri, süt ürünleri, ekmek ve tahıl ürünleri bulunuyor.
D VİTAMİNİNİ ÖNCELİK HALİNE GETİRİN
Yıllardır güneşten aldığımızı düşündüğümüz D vitamini, aslında yeterince alınmayan vitamin türlerinden biri. Üstelik kış aylarında kısıtlı alınan D vitamini, kemik, diş ve kasları sağlıklı tutmak ve kışın daha fazla virüse maruz kaldığımızda bağışıklık sistemini destekliyor. Bu nedenle yeterli D vitamini tüketmemek, bağışıklık sisteminde zayıflamanın ana sebeplerinin başında geliyor.
PROTEİNDEKİ GÜÇ
Beslenme Uzmanı Suzie, bağışıklık sistemi, antikorları ve diğer bağışıklık hücrelerini üretmek için protein kullandığını belirtiyor. Bu nedenle beslenme sisteminde yumurta, et, balık, baklagiller ve tahıllardan yeterli miktarda protein tüketmenin önemine karşı dikkatli olmasına dair vurgu yapıyor.