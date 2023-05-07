Bu şekilde uyumak yatağınızı mikrop yuvasına çeviriyor! Tuvaletteki bakterileri yatağa taşıyor

Yakın zamanlı bu sürüntü çalışması, çoraplarınızın hava yolu ve idrar yolu enfeksiyonlarına bağlı bakterilerle kaplı olabileceğini ortaya çıkardı.
Yapılan yeni bir sürüntü çalışması, kirli çoraplarla yatmanın çarşaflarınızı birçok bakteriye maruz bırakabileceğini gösteriyor. Analiz, sabah 7'den akşam 11'e kadar giyilen farklı insanların çoraplarını ele aldı.
Her kişi ayakkabı giyerken, egzersiz yaparken ve olağan günlük aktivitelerine devam ederken aynı çorapları giydi. Bu çorapları analiz eden araştırmacılar çorapların yarısının hamam böceklerinde ve dışkıda yaygın olarak bulunan aynı bakterilerle içerdiğini buldular.
Pseudomonas aeruginosa olarak bilinen bu bakteriler, solunum yollarınızı ve idrar yollarınızı enfekte edebilir. Dr. Deborah Lee, bu tehlikeli mikroorganizmaların esas olarak farklı sağlık sorunları olanlar için tehlikeli olduğunu açıkladı.
"Pseudomonas enfeksiyonu sadece şeker hastaları, kistik fibroz, yanıklar, kanser, organ nakli alıcıları ve yeni doğan bebekler gibi bağışıklığı baskılanmış kişiler için bir tehdit oluşturuyor. "Nüfusun savunmasız olan bu bölümünü korumak için psödomonas seviyelerini kontrol altında tutmamız gerekiyor."
Pseudomonas, yatağınızı onlar için ideal kılan nemli bir ortamda gelişir. Dr. Lee şunları söyledi: "Geceleri yatak sıcak olur ve hepimiz terleriz. O nedenle burası psödomonas, staphylococcus aureus ve E.coli gibi patojenler için ideal bir üreme alanı hlaine gelir."
"Yatakta çorap giymeyi tercih ediyorsanız, temiz pijama ve yeni giyeceğiniz temiz bir çorap ile yatağa girmenizi tavsiye ederim." Uzman, tene yakın giyilen kıyafetlerinizi her gün yıkamanızı tavsiye etti.
Ancak, kanıtlar uykunuz için faydalı olabileceğini gösterdiğinden, yatakta çorap giymekten vazgeçmenize gerek yok. Dr. Lee şunları ekledi: "Uykuya dalmadan önce çekirdek vücut sıcaklığınız düşer. Elleri ve ayakları soğuk olan kişilerin uykuya dalması daha uzun sürer."
"Çorap giyerek ayaklarınızı ısıtabilirsiniz. Bu sayede kanın cilde akmasına ve kan damarlarının ısıyı dağıtmak için genişlemesine yardımcı olursunuz. Bir grup genç erkek üzerinde yapılan bir uyku çalışmasında, yatakta çorap giyenlerin 7,5 dakika daha hızlı uykuya daldıkları, 32 dakika daha uzun uyudukları ve geceleri 7,5 kat daha az uyandıkları görüldü." Doktorlar sadece gece yatarken çorapların temiz olanlarla değiştirilmesi gerektiğini vurguladı.