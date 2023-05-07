Bu şekilde uyumak yatağınızı mikrop yuvasına çeviriyor! Tuvaletteki bakterileri yatağa taşıyor

Her kişi ayakkabı giyerken, egzersiz yaparken ve olağan günlük aktivitelerine devam ederken aynı çorapları giydi. Bu çorapları analiz eden araştırmacılar çorapların yarısının hamam böceklerinde ve dışkıda yaygın olarak bulunan aynı bakterilerle içerdiğini buldular.

Yapılan yeni bir sürüntü çalışması, kirli çoraplarla yatmanın çarşaflarınızı birçok bakteriye maruz bırakabileceğini gösteriyor. Analiz, sabah 7'den akşam 11'e kadar giyilen farklı insanların çoraplarını ele aldı.

Pseudomonas aeruginosa olarak bilinen bu bakteriler, solunum yollarınızı ve idrar yollarınızı enfekte edebilir. Dr. Deborah Lee, bu tehlikeli mikroorganizmaların esas olarak farklı sağlık sorunları olanlar için tehlikeli olduğunu açıkladı.

"Pseudomonas enfeksiyonu sadece şeker hastaları, kistik fibroz, yanıklar, kanser, organ nakli alıcıları ve yeni doğan bebekler gibi bağışıklığı baskılanmış kişiler için bir tehdit oluşturuyor. "Nüfusun savunmasız olan bu bölümünü korumak için psödomonas seviyelerini kontrol altında tutmamız gerekiyor."