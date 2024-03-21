Bu şekilde uyuyanlar dikkat! Doğrudan kalbe baskı yapıyor...

Uyku, hayatımızın ve sağlığımızın önemli bir parçası. Ancak yanlış şekilde uyumak beraberinde birçok sağlık sorununu da getirebilir. Uzmanlar bu nedenle uyku sürenizden uyku pozisyonunuza kadar her adımında dikkatli olmamız gerektiğinin altını çiziyor.

DIŞ HABERLER Giriş Tarihi: 21.03.2024 09:24 PAYLAŞ ABONE OL

Yüzüstü uyumak sağlık açısından oldukça sakıncalı. İngiliz Mirror gazetesinde yer alan habere göre uzmanlar, yüzüstü uyuyan kişilerin çeşitli sağlık sorunlarına daha yatkın olduğu konusunda uyardı. Dr. Tony Nalda, "Halihazırda boyun ve sırt problemleriniz varsa, bu pozisyonda uyumanın onları daha da kötüleştireceği neredeyse garantidir" ifadelerini kullandı. Yüzüstü uyumanın derin nefes almayı da zorlaştırdığını belirten Nalda, "Yüzüstü uyumak kalbinizde stres yaratabilir. Göğsünüze baskı yaparak kanın dolaşımını zorlaştırırsınız." ifadelerini kullandı.