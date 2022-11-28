Bu seslere tahammül edemiyorsanız dikkat! Altında yatan önemli bir psikolojik nedeni var

Bazı seslerin yoğun öfke, tiksinti ve rahatsızlık yaratması, aslında altında yatan farklı bir soruna işaret edebilir. Bir kişi sesleri duyduğunda, beynin duyguları düzenleyen kısmı olan "amidgala" kişinin bu seslere vereceği duygusal tepkilere de karar verir.

Odyolog ve eğitim müdür Katie Ogden, en nefret edilen seslerin bir listesini hazırladı ve bu liste, bu seslerin neden bazı kişilerde bu kadar güçlü bir tepkiyi tetiklediğine dair ilginç fikirler sunuyor. İşte hangi seslerden neden etkilendiğinizin cevabı…