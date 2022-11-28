Bu seslere tahammül edemiyorsanız dikkat! Altında yatan önemli bir psikolojik nedeni var

Bazı seslerin yoğun öfke, tiksinti ve rahatsızlık yaratması, aslında altında yatan farklı bir soruna işaret edebilir. Bir kişi sesleri duyduğunda, beynin duyguları düzenleyen kısmı olan "amidgala" kişinin bu seslere vereceği duygusal tepkilere de karar verir.
Odyolog ve eğitim müdür Katie Ogden, en nefret edilen seslerin bir listesini hazırladı ve bu liste, bu seslerin neden bazı kişilerde bu kadar güçlü bir tepkiyi tetiklediğine dair ilginç fikirler sunuyor. İşte hangi seslerden neden etkilendiğinizin cevabı…
YEMEK VE ÇİĞNEME SESLERİ
Yemek yerken ve çiğneme esnasında ortaya çıkan sesler, birçok kişide olumsuz bir tepkiyi tetikleyebilir. Mizofoni adı verilen bu durum, bazı kişilerde beynin sesi işleyen kısmı ile ağız ve boğaz kas hareketlerini kontrol eden premotor korteks arasında daha güçlü bir bağlantıya sahip kişilerde ortaya çıkıyor. Bu durum, rahatsızlık duyan kişilerin "kendi kaslarını" harekete geçiren hassasiyetleri nedeniyle çiğnemeyi veya yemeyi rahatsız edici buldukları anlamına geliyor.
HORLAMA
Horlama, mizofoni hastalarının katlanmakta zorlandığı bir başka ses türü. Fakat horlama sesi de çeşitli nedenlerle genel olarak bireylerde rahatsızlığa neden olabilir. Horlamanın, düzensizliği, hızı ve yoğunluğu tahmin etmeyi imkansız hale getirmesi nedeniyle bu ses, dinleme ritmi ile birlikte oldukça sinir bozucu hale gelebilir.
TEBEŞİR SESİ
Bir tahtada çıkan gıcırtılı tebeşir sesinin bu kadar rahatsız edici olmasının sebebi; kulak kanalının şekliyle ilişkilidir. Çalışmalar, kara tahtadaki tebeşir gibi tiz sesler de dahil olmak üzere belirli frekanslar, kulak kanalının şekli nedeniyle acı verici bir ses seviyesine yükseliyor. Bu nedenle frekans aralığı adeta "dayanılmaz" bir sese dönüşmeye neden oluyor.
BEBEK AĞLAMASI
Çoğu insan, bir bebeğin ağlama sesinin büyük oranda rahatsız edici hissettirmesi oldukça doğal bir durumdur. Bunun sebebi ise; ağlayan bir bebeğin sesinin görmezden gelmenin imkansız olmasının nedeni, beynin savaş ya da kaç tepkisini tetikleyen ilkel kısımlarını harekete geçirmesidir.
KÖPEK HAVLAMASI
Bir köpeğin havlama sesi; tekrarlayan, keskin ve genellikle yüksek bir ses olduğu için insanda öfke ve rahatsızlığa neden olabilir. Ağlayan bir bebek sesine benzer bir biçimde havlama sesi de kişilerde savaş ya da kaç tepkisini harekete geçirerek sesin göz ardı edilmesini zorlaştırır.
ARABA ALARMLARI
Bir araba alarmı, yüksek ve tekrarlayan ses nedeniyle bir kişide büyük bir sinir bozucu etki oluşturabilir. Ortalama bir araba alarmı, güvenli işitme için gerekli olan 85 dB eşiğinin çok üzerinde olan 90 ila 110 dB aralığına kadar ulaşır. Bu ses seviyesi aralığı ise; duygusal rahatsızlığın yanı sıra kulaklarda fiziksel ağrıya da neden olabilir.