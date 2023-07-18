Bu sinyaller vücutta magnezyumun tükendiğinin işareti! Eğer sabahları kendinizi böyle hissediyorsanız…

DÜZENSİZ KALP ATIŞLARI Diğer adıyla aritmi olarak bilinen başka bir magnezyum eksikliği belirtisi, düzensiz kalp atışlarıdır. Bu, atlanan kalp atışları veya her kalp atışı arasında duraklamalar olarak tasvir edilen kalp çarpıntısı olarak ortaya çıkabilir. Bu durum ise aynı zamanda zincirleme bir etkiye sahip olabilir, baş dönmesine, bayılmaya veya nefes darlığına yol açabilir. Magnezyum eksikliğinin bu semptomunun, kalbin içindeki ve çevresindeki dengesiz potasyum seviyelerine bağlı olduğu düşünülmektedir.

ASTIM Bilim insanları ayrıca magnezyum eksikliği ile astımı olan kişiler arasında bir bağlantı keşfettiler. Araştırmacılar, düşük magnezyum düzeylerinin astımı olan kişilerde, olmayanlara göre daha yaygın göründüğünü buldular. Bunun bir açıklaması, magnezyum eksikliğinin kalsiyumun akciğer hava yollarını tıkayarak nefes almayı zorlaştırmasıdır. Bu nedenle hastalara bazen solunum yollarını rahatlatmak için magnezyum içeren bir inhaler verilir.