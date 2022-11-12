Bu takviyenin fazlası vücutta durdurulamayan kanamalara yol açıyor! Çok dikkatli tüketin…

Buna ek olarak aslında birçok bitkisel takviyenin olumlu sağlık sonuçları ürettiği bulunmuştur. Örneğin, zencefil takviyesinin kan şekeri düzeylerini düşürdüğü ve kalp hastalığı belirteçlerini iyileştirdiği gösterilmiştir. Iranian Journal of Pharmaceutical Research' de yayınlanan bir çalışmada, zencefil takviyesinin "önemli ölçüde" kan şekeri seviyelerini düşürdüğü açıklanmıştır. Tip 2 diyabetli 41 katılımcı üzerinde yapılan çalışmada, günde iki gram zencefil tozu, açlık kan şekerini yüzde 12 oranında düşürmüştür. Açlık kan şekeri, bir gecelik açlıktan sonra kan şekerinizin ölçülmesiyle belirlenir. Prediyabet, diyabet veya gestasyonel diyabeti teşhis etmek için basit, yaygın bir kan testidir.

Bununla birlikte, bitkisel ilaçların "geleneksel ilaçlarla aynı özen ve dikkatle kullanılması" gerektiği söylenmektedir. "Sağlık konularında doktorunuza veya eczacınıza danışıyorsanız veya ameliyat olmak üzereyseniz, aldığınız bitkisel ilaçları her zaman bildirmeniz büyük önem taşır." Uzmanlar herhangi bir bitkisel ilaç alıyorsanız veya almayı planlıyorsanız, aşağıdakilerin farkında olmanız gerektiğini söylüyor: Başka ilaçlar alıyorsanız sorunlara neden olabilirler. Diğer ilacı daha az etkili hale getirebilir veya diğer ilacın beklenmedik yan etkilerinin tetiklenmesine neden olabilirler.