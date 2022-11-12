Bu takviyenin fazlası vücutta durdurulamayan kanamalara yol açıyor! Çok dikkatli tüketin…

Özellikle ameliyat gibi önemli bir prosedür geçirmeden önce sadece alınan ilaçların değil bitkisel takviyelerin de mutlaka doktora bildirilmesi gerekiyor. Çünkü bazı bitkisel ilaçlar kanın pıhtılaşmasını ve kan basıncını etkileyebilir, bu da ameliyat sırasında veya sonrasında kanama riskini artırarak sağlığınız için bir risk teşkil edebilir.
Doktorunuz bu nedenle, ameliyattan önceki haftalarda herhangi bir bitkisel ilaç almayı bırakmanızı tavsiye edebilir.
Ancak hangi takviyenin tehlikeli sonuçlara neden olduğuna dair kesin bir yargıya varmadan önce daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyuluyor. Springer Link dergisinde yayınlanan "Kanamaya neden olma potansiyeli olan bitkisel ilaçların gözden geçirilmesi: diş sonuçları ve risk tahmini ve önleme yolları " başlıklı bir inceleme, kanın pıhtılaşmasını engelleyebilecek dokuz özel takviyeyi listeledi.
İnceleme, özellikle şu takviyelerin bulunduğu birçok araştırmayı içeriyordu;
İnceleme yazarları, "Literatürün gözden geçirilmesi, kanın pıhtılaşmasına potansiyel olarak müdahale eden bitkisel takviyelerin çoğunun, trombosit aktivasyonunu ve agregasyonunu inhibisyonu yoluyla etkilerini ürettiğini göstermektedir" diyor.
Bu çalışmaların çoğunun ön hazırlık niteliğinde olduğunu veya tek vaka incelemelerine dayandığını, bu nedenle kesin sonuçlara varılmadan önce daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulduğunu belirtmek de önem taşıyor.
Buna ek olarak aslında birçok bitkisel takviyenin olumlu sağlık sonuçları ürettiği bulunmuştur. Örneğin, zencefil takviyesinin kan şekeri düzeylerini düşürdüğü ve kalp hastalığı belirteçlerini iyileştirdiği gösterilmiştir.
Iranian Journal of Pharmaceutical Research' de yayınlanan bir çalışmada, zencefil takviyesinin "önemli ölçüde" kan şekeri seviyelerini düşürdüğü açıklanmıştır.
Tip 2 diyabetli 41 katılımcı üzerinde yapılan çalışmada, günde iki gram zencefil tozu, açlık kan şekerini yüzde 12 oranında düşürmüştür.
Açlık kan şekeri, bir gecelik açlıktan sonra kan şekerinizin ölçülmesiyle belirlenir. Prediyabet, diyabet veya gestasyonel diyabeti teşhis etmek için basit, yaygın bir kan testidir.
Bununla birlikte, bitkisel ilaçların "geleneksel ilaçlarla aynı özen ve dikkatle kullanılması" gerektiği söylenmektedir. "Sağlık konularında doktorunuza veya eczacınıza danışıyorsanız veya ameliyat olmak üzereyseniz, aldığınız bitkisel ilaçları her zaman bildirmeniz büyük önem taşır."
Uzmanlar herhangi bir bitkisel ilaç alıyorsanız veya almayı planlıyorsanız, aşağıdakilerin farkında olmanız gerektiğini söylüyor:
Başka ilaçlar alıyorsanız sorunlara neden olabilirler. Diğer ilacı daha az etkili hale getirebilir veya diğer ilacın beklenmedik yan etkilerinin tetiklenmesine neden olabilirler.
Bitkisel ilaç aldıktan sonra kötü bir reaksiyon veya yan etkiler yaşayabilirsiniz.
Tüm bitkisel ilaçlar düzenlemeye tabi değildir. Kişiler için özel olarak hazırlanan ilaçlar lisans gerektirmez.
Bitkisel ilaçların etkinliğine ilişkin kanıtlar genellikle çok sınırlıdır. Bazı insanlar onları yararlı bulsa da, çoğu durumda kullanımları bilimsel araştırmalardan ziyade geleneksel kullanıma dayalı olma eğilimindedir.
"Bazı insan grupları özellikle bitkisel ilaçlar alma konusunda dikkatli olmalıdır."
KANIN PIHTILAŞMASI NEDEN ÖNEMLİDİR?
Kan pıhtıları, kanınızın belirli kısımları kalınlaşarak yarı katı bir kütle oluşturduğunda oluşur.
Yaralanma veya kesilmeye yanıt olarak oluştuklarında, yaralı kan damarını tıkayarak kanamayı durdurduklarından faydalıdırlar. Bazı kan pıhtıları ise damarlarınızda bir sebep olmadan oluşur ve doğal olarak çözülmez. Bunlar, özellikle bacaklarınızdaysa veya akciğerleriniz ve beyniniz gibi daha kritik yerlerde ise tıbbi müdahale gerektirebilir.