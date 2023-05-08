Bu test kalbinizin yaşını söylüyor! Kalbinizi en az 3 yaş gençleştirmenin formülü...

Ulusal Sağlık Servisi'ne göre; 30 yaşında sağlıklı düzeyde kilo, boy ve kan basıncına sahip kişilerin olası kalp yaşı; 30'dur. Ortalama olarak tüm bu kriterlere olumlu cevap veren kişilerin 85 yaşına kadar yaşaması beklentiler arasındadır. Üstelik istatistiklere göre; önlerindeki 10 yıl boyunca da bu risk %10'dan daha düşük olarak hesaplanır.
Eğer beden kitle indeksiniz 30 ve üstü ise; obez olduğunuzu gösteren bir rakamla karşı karşıyasınız demektir. Sağlıklı bir kişi; 18,5 ve 25 arasında bir beden kitle indeksine sahiptir ve bu sağlıklı olarak kabul edilir. Kilonuzu sağlıklı bir beden kitle indeksi düzeyine çektiğinizde kalbiniz yaklaşık 3 yıl "gençleşebilir."
Vücut kitle indeksi, sağlıklı bir kiloda olup olmadığınızı gösteren önemli bir ölçüdür ve "obez" aralığında olan kişiler; inme, kalp hastalığı, kanser ve tip 2 diyabet ciddi sağlık sorunları riskinin artmasıyla karşı karşıya kalır.
Kalple ilgili hastalık geçmişi, diyabet, artrit veya böbrek hastalıklarına sahip olup olmadığınız da kalp yaşınızı belirleyen önemli unsurlar arasında yer alır.
Tüm bunların yanı sıra "kalp yaşını hesaplayan" test, aynı zamanda sigara içip içmediğinizi ve kan basıncınızın ne olduğunu sormasıyla birlikte yaş, boy, kilo oranlarını da değerlendirmeye alır.
Hiç sigara içmemiş ve düşük vücut kitle indeksine (VKİ) sahip 30 yaşında sağlıklı biriyseniz, kalp yaşınız büyük olasılıkla 30 olacaktır. Ancak kalp hastalığı, yüksek tansiyon veya kolesterol veya sigara geçmişiniz varsa, bu sayı yavaş yavaş artmaya başlar.
Örneğin kalp damar hastalığı olmayan ve sigara içmeyen 45 yaşında bir kadının kalp yaşı 46 olabilir. Ayrıca sigara içen, 1,80 boyunda ve artrit ve yüksek tansiyonu olan 60 yaşında bir erkeğin kalp yaşı yaklaşık 68 olabilir. Ancak NHS, bu demografik gruptan birinin sigarayı bırakması durumunda kalp yaşını üç yıla kadar kaybedebileceğini söylüyor.
NHS'nin bu testi, insanların sigarayı bırakırlarsa kalp yaşlarını yaklaşık sekiz yıl ve kilo vererek üç yıl daha iyileştirebileceklerini gösteriyor.
90/60 mmHg ile 120/80 mmHg arasında bir tansiyona sahip olmak sağlıklı kabul edilir. Teste göre, yüksek tansiyon veya hipertansiyon her zaman belirgin semptomlara sahip değildir. Ancak tedavi edilmezse kalp krizi ve felç riskinizi artırabilir.
Bu test, kilo vermek, daha az tuz yemek, düzenli egzersiz yapmak ve alkol ve kafeini azaltmak dahil olmak üzere yüksek tansiyonu düşürmeye yardımcı olacak yaşam tarzı önerileri sunar.
Ancak kan basıncınız yüksekse, doktorunuz onu düşürmenize yardımcı olması için size ilaç verebilir. Kolesterol 5 mmol/l ve altında ise sağlıklı kabul edilir ve fiziksel olarak aktif olunarak ve doğru gıda tüketilerek iyileştirilebilir.