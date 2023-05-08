Bu test kalbinizin yaşını söylüyor! Kalbinizi en az 3 yaş gençleştirmenin formülü...

Ulusal Sağlık Servisi'ne göre; 30 yaşında sağlıklı düzeyde kilo, boy ve kan basıncına sahip kişilerin olası kalp yaşı; 30'dur. Ortalama olarak tüm bu kriterlere olumlu cevap veren kişilerin 85 yaşına kadar yaşaması beklentiler arasındadır. Üstelik istatistiklere göre; önlerindeki 10 yıl boyunca da bu risk %10'dan daha düşük olarak hesaplanır.

Eğer beden kitle indeksiniz 30 ve üstü ise; obez olduğunuzu gösteren bir rakamla karşı karşıyasınız demektir. Sağlıklı bir kişi; 18,5 ve 25 arasında bir beden kitle indeksine sahiptir ve bu sağlıklı olarak kabul edilir. Kilonuzu sağlıklı bir beden kitle indeksi düzeyine çektiğinizde kalbiniz yaklaşık 3 yıl "gençleşebilir."

Vücut kitle indeksi, sağlıklı bir kiloda olup olmadığınızı gösteren önemli bir ölçüdür ve "obez" aralığında olan kişiler; inme, kalp hastalığı, kanser ve tip 2 diyabet ciddi sağlık sorunları riskinin artmasıyla karşı karşıya kalır.

Kalple ilgili hastalık geçmişi, diyabet, artrit veya böbrek hastalıklarına sahip olup olmadığınız da kalp yaşınızı belirleyen önemli unsurlar arasında yer alır.