Bu turşuyu tüketenlerde kanser riski yüzde 72 azalıyor! En faydalı turşu çeşidi...

Pazarlarda, marketlerde turşuluklukları sıkça görmeye başladığımız bu günlerde turşunun sayılamyacak kadar çok bilimsel faydalarından 21 tanesini hemen yanlarında yer alan çalışma numaralarıyla derledim. Kökeni 5000 yıl önce komşusu bulunduğumuz Mezopotamya'dan mutfağımıza kadar gelen içi şifa dolu sandık misali turşunun en faydalısı şüphesiz ki hakkında en çok çalışma yapılan lahana turşusudur. Daha sonra ise pancar turşusu gelir.