Bu turşuyu tüketenlerde kanser riski yüzde 72 azalıyor! En faydalı turşu çeşidi...

Pazarlarda, marketlerde turşuluklukları sıkça görmeye başladığımız bu günlerde turşunun sayılamyacak kadar çok bilimsel faydalarından 21 tanesini hemen yanlarında yer alan çalışma numaralarıyla derledim. Kökeni 5000 yıl önce komşusu bulunduğumuz Mezopotamya'dan mutfağımıza kadar gelen içi şifa dolu sandık misali turşunun en faydalısı şüphesiz ki hakkında en çok çalışma yapılan lahana turşusudur. Daha sonra ise pancar turşusu gelir.
TURŞUNUN BİLİMSEL 21 FAYDASI
Hep birlikte turşunun bilimsel 21 faydasını okumaya ve de hemen akabinde doğal fermente bol probiyotikli lahana turşusu tarifine ne dersiniz?
- Turşu bilinen en güvenilir ve sağlıklı probiyotik kaynaklarındandır
- Turşudaki probiyotikler antibiyotik kullanımı sonrasında gelişen ishali düzeltir.
- İBS'yi düzeltir.
- Crohn ve ülseratif kolitte faydalı olur.
- Bir araştırmada bir porsiyon lahana turşusudna 28 farklı probiyotik suşu saptanmış.
- Hazmı kolaylaştırır: Birçok fermente gıdada olduğu gibi turşuda da gıdaları sindirmeyi sağlayan sindirim enzimleri bulunur.
- Geçirgen bağırsağı engeller: Turşudaki probiyotikler bağırsağımızdaki astarı tamir edip geçirgen bağırsak tablosunu düzeltip, toksik maddelerin kana karışmasını engelleyerek otoimmun hastalığa yakalanmamızı engeller.
- İdrar yolu enfeksiyonunu engeller.
- Soğuk algınlığını engeller.
- Bağışıklığı düzenler.
- Obeziteyi engeller: Düşük kalorili ve yüksek lifli olması nedeniyle daha uzun süre tok tutarak zayıflamanıza yardımcı olur.
- Yediğimiz gıdalardaki yağların bağırsaktan emilmesini azaltarak kilo kontrolünü sağlar.
- Bir çalışmada probiyotik verilen aşırı beslenen katılımcıların, plasebo verilen aşırı beslenen katılımcılara göre %50 daha az yağlandığı kanıtlandı.
- Kemik erimesini ve kırıkları engeller: Turşu içindeki probiyotikler K2 vitamini üretirler. K2 vitamini antikanser özelliğinin yanısıra osteokalsine bağlanarak kemik erimesini ve kemik kırıklarını engeller.
- Lahana turşusu gibi fermente probiyotik gıdalar, sağlıklı bir bağırsak florasının oluşturulmasına katkıda bulunur. Araştırmalar sağlıklı bağırsağın stresi azaltmaya ve beyin sağlığını korumaya yardımcı olabileceğini göstermektedir.
- Probiyotiklerin hafızayı iyileştirmeye ve anksiyete, depresyon, otizm ve hatta obsesif-kompulsif bozukluk (OKB) semptomlarını azaltmaya yardımcı olduğu bulunmuştur.
- Kanser riskini azaltır: Özellikle lahana turşusundaki bileşenler DNA hasarını tamir eder, hücreyi mutasyona karşı korur, kanserle ilişkili genlerin kodlanmasını engelleyerek kansere karşı korur. Özellikle ailesinde meme ve prostat kanseri olanların düzenli tüketmesinde fayda var. Bir çalışmada haftada 3 porsiyon lahana turşusu tüketenlerde meme kanseri riski haftada 1.5 porsiyon tüketenlere göre %72 daha düşük bulundu.
- Kalbi korur: Turşunun içindeki lif ve probiyotikler kolesterolü düşürür.
- Turşu içindeki probiyotikleri 2 aydan uzun süre günde en az 10 milyon CFU alan hipertansiyon hastalarında tansiyon değerleri düşüyor.
- İçindeki K2 vitamini damarlarımızda kalsiyum birikmesini ve damar sertliğiyle tıkanıklığını engeller.
- Bir çalışmada günde 10 mcg K2 vitamini (1.5 fincan lahana turşusu) alan kadınlarda kalp hastalığı riski %9 daha düşük bulundu.
DOĞAL FERMENTE LAHANA TURŞUSU TARİFİ
Malzemeler:
- 5 Litrelik kavanoz
- Beyaz lahana
- 2 adet havuç (tercihe bağlı)
- Kaya tuzu + Su
- (16 çay bardağı suya 1 su bardağı tuz)
- 2 çorba kaşığı şeker
- 3 baş sarımsak (detoks)
- 2 avuç nohut
- 2-3 adet kereviz yaprağı
- Çorba kaşığı kırmızı pul biber
- Bir küçük salkım taze üzüm
- 1 çorba kaşığı limon tuzu
- 1 avuç kuru dut
- 1 tatlı kaşığı tane karabiber
Yapılışı:
- (Kesinlikle Sirke konmayacak)
- Suyu önceden kaynatılır
- Su soğumaya yakın tuz, şeker ve limon tuzu ilave edilip iyice soğuması sağlanır. Turşu yapılacak kavanoz sıcak su ile iyice çalkalanır. Kavanozun altına nohut konulur
- Yıkanmış ve doğranmış lahanalar ve havuç aralarına sarımsaklar konularak kavanoza yerleştirilir. Detoks için önemlidir
- Üstüne pul biber, dut, üzüm konulduktan sonra suyu ilave edilir. En üste kereviz sapı konularak ağzı hava almayacak şekilde kapatılır
- İlk 15 gün mayalandıkça suyu taşacaktır. Sebzelerin üstünü su kapatmazsa önceki turşu suyu ilave edilmelidir
- 1 ay sonra yenilmeye hazır olacaktır
Afiyet olsun!