Bu vitamin takviyesine dikkat! Beyne tümör atmasına neden oluyor

Missouri Üniversitesi'nden araştırmacılar, bir B3 vitamini formu olan nikotinamid ribozit (NR) takviyesinin önemli bir etkisi olduğunu tespit etti. Yapılan önceki çalışmalarda; kardiyovasküler, metabolik ve nörolojik sağlıkla ilgili faydaları olduğu bulunsa da, Missouri Üniversitesi'nden yapılan yeni bir araştırmada, kanser gelişimi de dahil olmak üzere bazı ciddi hastalıkların riskini artırabileceğini tespit etti.
Bilim insanları; yüksek oranda NR seviyelerinin yalnızca birinin meme kanseri geliştirme riskini artırmayacağını, fakat kanserin metastaz yapmasına veya beyne yayılmasına neden olabileceğini keşfetti.
"ÖLÜMCÜL SONUÇLAR DOĞURABİLİR"
Uluslararası araştırma ekibi, Missouri Üniversitesi'nde kimya doçenti olan ve çalışmanın yazarı Elena Goun tarafından yönetildi. Kanserin beyne ulaştığında ölümcül sonuçlar doğurduğunu söyleyen Elena Goun, bu çalışmanın neden önemli olduğuna dair vurgu yaptı.
Birçok insanın, vitamin takviyelerini sıklıkla kullandığını, bunun olumlu sağlık yararları olduğuna dair bir varsayıma sahip olduklarını söyleyen Goun, aslında insanların bu takviyelerle ilgili çok az bilgisi olduğunu belirtti. Bu nedenle bu çalışmayı yaptıklarını dile getiren Goun, vitaminlerin ve takviyelerin vücutta nasıl çalıştığıyla ilgili temel sorunlara odaklarını söyledi.
"HANGİ DOKULARDA NE DÜZEYDE OLDUĞU TESPİT EDİLDİ"
NR'nin (B3 vitamini formu), hücresel enerji seviyelerinin artmasına yardımcı olduğu bilinen bir takviye olması nedeniyle, kanser hücreleri, artan metabolizmaları ile bu enerjiden beslenerek kanserin de gelişimi ve yayılımındaki rolünü araştırıyor.
Araştırmacılar, bu teknolojiyi kanser hücrelerinde, T hücrelerinde ve sağlıklı dokularda ne kadar NR seviyelerinde ve sağlıklı dokularda ne kadar NR seviyelerinin bulunduğunu karşılaştırmak ve incelemek için kullanıldı.
"FARKLI SAĞLIK KOŞULLARINA SAHİP KİŞİLERDE FARKLI ETKİLERE NEDEN OLABİLİR"
Gelişmiş, NR halihazırda insanlarda yaygın olarak kullanılıyor ve ek uygulamalar için devam eden pek çok klinik çalışmada araştırıldığını belirten Goun, diğer teknolojilerde net bir şekilde anlaşılamadığını, bu nedenle hassas bir görüntüleme sistemi olan "biyolüminesan" adı verilen bir yöntem kullandıklarını dile getirdi. NR ölçümünü yapmak için bir ışık sisteminin kullanıldığını söyleyen Goun, "ışık ne kadar parlaksa, hücrenin o kadar yoğun NR içerdiğini" belirtti.
Goun, çalışmanın bulgularının, farklı sağlık koşullarına sahip olabilecek kişilerde kullanılmadan önce NR gibi takviyelerin olası yan etkilerinin dikkatli bir şekilde araştırılmasının önemini vurguladığını söyledi.
"KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ TIP İÇİN BİR ANAHTAR"
Gelecekte Goun, kemoterapi gibi kanser tedavilerinin kanser tedavisinde daha etkili olmasına yardımcı olmak için belirli inhibitörlerin geliştirilmesine potansiyel olarak yol açabilecek bilgiler sağlamak istiyor. Bu yaklaşımın anahtarının, ona kişiselleştirilmiş bir tıp açısından bakmak olduğunu söyledi.
Goun, tüm kanserler, özellikle metabolik imzalar açısından, her insanda aynı değildir diyerek, çoğu zaman kanserlerin metabolizmalarını kematorepiden önce veya sonra bile değiştirebiliklerini belirtti.