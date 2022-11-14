Bu vitamin takviyesine dikkat! Beyne tümör atmasına neden oluyor

Missouri Üniversitesi'nden araştırmacılar, bir B3 vitamini formu olan nikotinamid ribozit (NR) takviyesinin önemli bir etkisi olduğunu tespit etti. Yapılan önceki çalışmalarda; kardiyovasküler, metabolik ve nörolojik sağlıkla ilgili faydaları olduğu bulunsa da, Missouri Üniversitesi'nden yapılan yeni bir araştırmada, kanser gelişimi de dahil olmak üzere bazı ciddi hastalıkların riskini artırabileceğini tespit etti.

"ÖLÜMCÜL SONUÇLAR DOĞURABİLİR"

Uluslararası araştırma ekibi, Missouri Üniversitesi'nde kimya doçenti olan ve çalışmanın yazarı Elena Goun tarafından yönetildi. Kanserin beyne ulaştığında ölümcül sonuçlar doğurduğunu söyleyen Elena Goun, bu çalışmanın neden önemli olduğuna dair vurgu yaptı.

Birçok insanın, vitamin takviyelerini sıklıkla kullandığını, bunun olumlu sağlık yararları olduğuna dair bir varsayıma sahip olduklarını söyleyen Goun, aslında insanların bu takviyelerle ilgili çok az bilgisi olduğunu belirtti. Bu nedenle bu çalışmayı yaptıklarını dile getiren Goun, vitaminlerin ve takviyelerin vücutta nasıl çalıştığıyla ilgili temel sorunlara odaklarını söyledi.