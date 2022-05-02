Bu vitaminin eksikliğine dikkat! En büyük hastalıklara davetiye çıkarıyor

Mamaç, Türkiye'de ve dünyada D vitamini eksikliği görülme sıklığının giderek arttığına dikkati çekti.

Dünyada 1 milyara yakın kişide D vitamini eksikliği olduğunun tahmin edildiğini aktaran Mamaç, en yüksek oranlara Kuzey Asya ve Orta Doğu bölgelerinde rastlandığını, Türkiye'de de bu eksikliğin yaygın olarak görüldüğünü bildirdi.Mamaç, D vitamininin insan vücudu için önemine işaret ederek, "En önemli etkisi kemik metabolizması üzerine olan etkisidir. Sindirim siteminden kalsiyum ve fosforun vücuda girmesini, kemik ve dişlerde depolanmasını sağlamaktadır. Her ne kadar vitamin olarak adlandırılsa da aslında bir hormon öncüsü (prohormon) yapısındadır." ifadelerini kullandı.

D vitamininin yüzde 80-90'ının güneşten gelen UV-b ışınları aracılığıyla ciltte üretildiğini aktaran Mamaç, diğer kısmının bitkisel ve hayvansal gıdalardan alındığını belirtti.

Mamaç, D vitamini almak için açık havada güneşin dünyaya dik açıyla geldiği zaman dilimlerinde güneşlenmek gerektiğini, sisli ve kirli havalarda veya camın arkasından güneşe maruz kalmanın D vitamini sentezini engellediğini bildirdi.