Bu vitaminin fazlası dayanılmaz ağrılara neden oluyor! Sağlıklı olmak için fazla tüketme hatasına düşmeyin...

Beslenme uzmanı Rebekah Lamb, toksisite hakkında uyarılarda bulundu. Ne kadar sağlıklı beslenip ihtiyacımız olan besinleri alabilsek de günümüzde yoğunluğun ve telaşın arasında bazen beslenmemize dikkat edemeyebiliyor ve vücudumuzun ihtiyacı olan tüm vitamin ve mineralleri alamıyoruz.
Takviyelerin işe yaradığı yer tam da burasıdır, ancak "çok fazla vitamin almak diye bir durum da vardır". Lamb, uyarıda bulundu: "Bir kişi uzun bir süre boyunca önerilen günlük vitamin alımını büyük ölçüde aştığında, aşırı dozda vitamin alabilir."
Örneğin, "kanınızda anormal derecede yüksek kalsiyum seviyelerine yol açabilen" D vitamini alımı. Lamb, aşırı D vitamini dozunun " yüksek tansiyon ve böbrek taşlarına" yol açabileceği konusunda uyardı.
YÜKSEK KAN BASINCI
İdeal bir kan basıncı okumasının 90/60 mmHg ile 120/80 mmHg arasında olması gerektiğini uzmanlar tarafından söylenmekte.
80 yaşının altındaysanız ve tansiyonunuz 120/80 mmHg'nin üzerindeyse, hayati tehlike arz eden durumlarla karşılaşabilirsiniz demektir. Yüksek tansiyon (140/90 mmHg'nin üzeri için kabul edilir), bir kişinin felç veya kalp krizi geçirme olasılığını artırır.
Durum ayrıca riskinizi artırır:
Sadece İngiltere'de yetişkinlerin yaklaşık üçte birinin yüksek tansiyonu bulunmaktadır, ancak çoğu kişi bunun farkına bile varmıyor. Bunun nedeni, durumun çoğunlukla semptomsuz olmasıdır; Doğru bir okuma için kan basıncınızı test ettirmelisiniz. Yüksek tansiyonunuz olduğu söylenirse, günlük yaşamınıza daha fazla egzersiz eklemeniz ve yağlı yiyecekleri azaltmanız gerekmektedir.
BÖBREK TAŞI
Daha büyük böbrek taşlarının "son derece acı verici" hislere yol açabilmektedir. Ağrı mide veya kasık tarafına yayılabilir. Bu durum yüksek ateş, terleme, gelip giden şiddetli ağrı, mide bulantısı, idrarda kan ve idrar enfeksiyonuna yol açabilir.
Kalsiyum taşları, çeşitli boyut, şekil ve renklerde gelişebilen en yaygın böbrek taşı türüdür.
Bazı böbrek taşları kum tanesi kadar küçükken bazıları bir golf topu kadar büyük olabilir.
Uzmanlar, "Böbrek taşlarını önlemenin en iyi yolu, susuz kalmamak için her gün bol su içtiğinizden emin olmaktır" diyor.