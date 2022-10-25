Bu vitaminin fazlası dayanılmaz ağrılara neden oluyor! Sağlıklı olmak için fazla tüketme hatasına düşmeyin...

Sadece İngiltere'de yetişkinlerin yaklaşık üçte birinin yüksek tansiyonu bulunmaktadır, ancak çoğu kişi bunun farkına bile varmıyor. Bunun nedeni, durumun çoğunlukla semptomsuz olmasıdır; Doğru bir okuma için kan basıncınızı test ettirmelisiniz. Yüksek tansiyonunuz olduğu söylenirse, günlük yaşamınıza daha fazla egzersiz eklemeniz ve yağlı yiyecekleri azaltmanız gerekmektedir.

BÖBREK TAŞI Daha büyük böbrek taşlarının "son derece acı verici" hislere yol açabilmektedir. Ağrı mide veya kasık tarafına yayılabilir. Bu durum yüksek ateş, terleme, gelip giden şiddetli ağrı, mide bulantısı, idrarda kan ve idrar enfeksiyonuna yol açabilir.