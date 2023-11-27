Bu yiyeceği bırakmak ömrünüze 10 yıl katacak! Bir daha ağzınıza bile sürmeyin…

Sizin için sıraladığımız bu sağlıksız besinleri mutfağınızdan çıkararak hayatınıza 10 yıl daha eklemeniz mümkün.
MEYVELİ YOĞURT
Meyve aromalı yoğurtların çoğu çok az gerçek meyve içerir ve bunun yerine tariflerini şekerle tatlandırırlar. Bu yoğurtlardaki meyve tadı genellikle sadece meyve suyu konsantresinden elde edilir.
İlave şeker ve çok az protein içerdikleri için bu tür yoğurtlar kendinizi tekrar hızlıca aç hissetmenize neden olur. Bunun yerine yoğurdu sade tercih edip içerisine mevsime uygun meyveleri siz ekleyebilirsiniz.
Sade, şekersiz yoğurt, bağırsak bakterilerinize fayda sağlayabilecek ve bağışıklık sisteminizi güçlendirebilecek canlı kültürlerle doludur. Ekleyeceğiniz meyve de ihtiyacınız olan vitaminleri almanıza destek olacağı gibi lezzet de katacaktır.
HAZIR SALATA SOSLARI
Doyurucu, besin değeri yüksek bir salata, harika bir seçenek olabilir. Ancak bazı salata sosları, daha yemeğinizi bitirmeden sağlık hedeflerinizi raydan çıkarabilir. Hazır salata soslarının çoğu şeker bakımından yüksektir.
Bunun yerine zeytinyağı, balzamik sirke, limon suyu, bal, hardal gibi seçenekleri tercih edebilirsiniz. Bunlar, mutfağınızda kendi salata sosunuzu hazırlamak için kullanabileceğiniz ve size zarar verme olasılığı çok daha az olan malzemelerden sadece birkaçıdır.
BULYON
Hurma yağı bulyondaki zararlı bileşenlerden sadece biridir. Hurma yağıyla ilgili olarak Journal of Nutrition'da yayınlanan bir meta-analiz, bu spesifik yağın düşük yoğunluklu lipoprotein (LDL) veya kötü kolesterolü, doymuş yağ oranı düşük bitkisel yağlarla karşılaştırıldığında önemli ölçüde artırdığını buldu.
Bunun yerine organik et suyu veya tavuk suyu kullanmayı düşünebilirsiniz. Hem daha lezzetli hem de daha sağlıklı.
MAYONEZ
Mayonez lezzetli olsa da bir porsiyon başına çok fazla yağ içerir. Konu hastalıkları önlemek ve sağlıklı bir kalbi korumak olduğunda, dikkat etmeniz gereken şey doymuş yağdır ve mayonezde bu tür yağlar genellikle oldukça düşüktür. Ancak porsiyon başına toplam 10 gram yağ içermesi fazla kalori tüketmenize neden olabilir ve bu da kilo almanıza neden olabilir.
Bunun yerine yoğurdu, limon suyu, hardal, biber ve baharatları karıştırarak evde mayonezin daha sağlıklı bir versiyonunu yapabilirsiniz.
MARGARİN
Margarinin kremsi tadının bir yerden gelmesi gerektiğini biliyorsunuz ve bu genellikle bitkisel yağların eklenmesinden kaynaklanmaktadır ve birçok karışım, yüksek doymuş yağ içeriğine sahip (yalnızca iki yemek kaşığı için 13 gramdan fazla) hurma yağı içerebilir.
Bunun yerine zeytinyağı kullanmayı deneyin. Bir çorba kaşığı 120 kaloriye sahip olduğundan aşırıya kaçmamak için doğru ölçüde kullandığınızdan emin olun.