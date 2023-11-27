Bu yiyeceği bırakmak ömrünüze 10 yıl katacak! Bir daha ağzınıza bile sürmeyin…

Hurma yağı bulyondaki zararlı bileşenlerden sadece biridir. Hurma yağıyla ilgili olarak Journal of Nutrition'da yayınlanan bir meta-analiz, bu spesifik yağın düşük yoğunluklu lipoprotein (LDL) veya kötü kolesterolü, doymuş yağ oranı düşük bitkisel yağlarla karşılaştırıldığında önemli ölçüde artırdığını buldu.

Bunun yerine organik et suyu veya tavuk suyu kullanmayı düşünebilirsiniz. Hem daha lezzetli hem de daha sağlıklı.

MAYONEZ

Mayonez lezzetli olsa da bir porsiyon başına çok fazla yağ içerir. Konu hastalıkları önlemek ve sağlıklı bir kalbi korumak olduğunda, dikkat etmeniz gereken şey doymuş yağdır ve mayonezde bu tür yağlar genellikle oldukça düşüktür. Ancak porsiyon başına toplam 10 gram yağ içermesi fazla kalori tüketmenize neden olabilir ve bu da kilo almanıza neden olabilir.

Bunun yerine yoğurdu, limon suyu, hardal, biber ve baharatları karıştırarak evde mayonezin daha sağlıklı bir versiyonunu yapabilirsiniz.