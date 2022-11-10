Bu yiyecek kolesterolü sinsice yükseltiyor! Bir daha ağzınıza bile sürmeyin…

Yüksek kolesterolü yönetmek hayati önem taşır çünkü zamanla yüksek kolesterole sahip olmak başka sağlık sorunlarına yol açabilir. Bu nedenle bu listedeki yiyecekleri yemeniz kesinlikle önerilmemektedir.
YÜKSEK KOLESTEROLÜN NEDENLERİ
Ne yazık ki, genetik ve yaş gibi bunda rol oynayabilen bazı kaçınılmaz faktörler de bulunuyor. Ancak araştırmalar, yaşam tarzının da kolesterol seviyenizi önemli ölçüde etkileyebileceğini gösteriyor. Kişinin genetiği kolesterol üzerinde önemli bir rol oynasa da kolesterolü kötüleştirebilecek ve daha da yükselmesine neden olabilecek belirli besinler de bulunuyor.
Kolesterol ve yiyeceklerle ilgili en yaygın inanışlardan veya yanılgılardan biri, sınırlamanız gereken şeyin kolesterol içeriği yüksek yiyecekler olduğudur. Bununla birlikte, diyet kolesterolünün aslında vücudunuzun kolesterol seviyeleri üzerinde daha önce düşündüğünden çok daha az etkisi vardır. Yapılan araştırmalar, doymuş ve trans yağları yüksek beslenmenin kolesterolünüz üzerinde yiyeceklerde bulunan kolesterolden daha fazla etkiye sahip olduğunu gösteriyor.
KIZARMIŞ YİYECEKLER
Düzenli olarak kızarmış yiyecekler yemek sadece yağ ve kalori tüketiminizi artırmaz; ayrıca zamanla kolesterolünüzün yükselmesine yol açabilir. Kızarmış yiyecekler, farklı şekilde hazırlandıklarından daha fazla yağ içerir. Özellikle kalp sağlığına zararlı trans yağları da içermektedirler. Kızartma gıdalarında sıklıkla kullanılan ilave yağlardan kaçınmak için, yemeklerinizi ızgara yapmayı veya fırınlamayı deneyin.
HAZIR YİYECEKLER
Unlu mamüller, özellikle önceden paketlenmiş ve işlenmiş olanlar, sıklıkla içerisinde kolesterol seviyenizi zamanla yükselten birçok bileşen barındırmaktadır.
Bu maddeler, hem yağ içeriği hem de rafine karbonhidratlar nedeniyle kolesterolü yükseltme riski taşımaktadır. Kullanılan karbonhidrat türü, kandaki trigliseritleri artırabilir ve vücutta iltihaba neden olabilir. Bu da sonuçta kişiyi arter hasarı riskine ve daha büyük bir kolesterol birikimi ihtimaline maruz bırakabilir. Ayrıca kullanılan tereyağı veya katı yağ gibi yemeklik yağlar da kan şekerini ve kandaki kolesterol seviyeleri yükseltebilir.
Bu rafine karbonhidrat ve sağlıksız yağ kombinasyonun hangi yiyeceklerde olduğunu fark etmek çok önemlidir. Harvard T.H. Chan School of Public Health'a göre, tüketilen besinler kolesterol seviyelerinin yükselmesindeki en büyük faktörlerden biridir. Yiyeceğin içerisindeki gerçek kolesterol değil, sağlıksız yağlar ve karbonhidratların birleşimi kolesterolün yükselmesine neden olan daha etkili bir nedendir.
İŞLENMİŞ KIRMIZI ET
Sosis, şarküteri eti ve pastırma gibi işlenmiş etler, diğer birçok et türüne göre doymuş yağ ve sodyum bakımından çok daha yüksektir. Bu besinlerin tüketimi de kolesterol seviyelerini sağlıklı aralıklarda tutmayı özellikle zorlaştırır.
Nutrition, Metabolism & Cardiovascular Diseases'de yayınlanan bir araştırmaya göre, düzenli işlenmiş et tüketimi, daha yüksek kolesterol ve trigliserit seviyeleri riski ile ilişkilendirildi.
Genel olarak, araştırmalar tarihsel olarak, işlenmiş etlerin düzenli tüketiminin, kolesterol seviyenizi yükseltmenin ötesinde kalp sağlığınızı olumsuz yönde etkileyebileceğini göstermiştir. ÖrneğinCritical Reviews in Food Science & Nutrition'da yayınlanan 2021 raporu, günlük işlenmiş et tüketiminin artan koroner kalp hastalığı riski ile ilişkili olduğunu buldu.
ÖZELLİKLE DİKKAT EDİN
Bu yiyecek ve içecek maddelerini özel günlerde tek sefer olacak şekilde tüketmek kolesterolünüzü hemen olumsuz etkilemeyecek olsa da, bunların uzun süreli ve tutarlı bir şekilde tüketilmesinin zamanla kolesterolünüzü yükseltebileceği açıktır. Bununla birlikte, her gün tüketilen kızarmış yiyeceklerin, işlenmiş etlerin ve işlenmiş unlu mamullerin miktarını takip etmek ve sınırlamak, kolesterol seviyelerini sağlıklı aralıklarda tutmanıza yardımcı olabilir.
Sağlıklı bir yaşam tarzına yardımcı olan diğer sağlıklı beslenme alışkanlıkları ve rejimleri ile birleştiğinde (düzenli egzersiz yapmak ve özel sağlık ihtiyaçlarınıza göre doktorunuzun tavsiyelerine uymak dahil) genel sağlığınızın yanı sıra kolesterol seviyenizi de olumlu yönde etkileyebilir.