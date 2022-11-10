Bu yiyecek kolesterolü sinsice yükseltiyor! Bir daha ağzınıza bile sürmeyin…

Genel olarak, araştırmalar tarihsel olarak, işlenmiş etlerin düzenli tüketiminin, kolesterol seviyenizi yükseltmenin ötesinde kalp sağlığınızı olumsuz yönde etkileyebileceğini göstermiştir. ÖrneğinCritical Reviews in Food Science & Nutrition'da yayınlanan 2021 raporu, günlük işlenmiş et tüketiminin artan koroner kalp hastalığı riski ile ilişkili olduğunu buldu.

ÖZELLİKLE DİKKAT EDİN

Bu yiyecek ve içecek maddelerini özel günlerde tek sefer olacak şekilde tüketmek kolesterolünüzü hemen olumsuz etkilemeyecek olsa da, bunların uzun süreli ve tutarlı bir şekilde tüketilmesinin zamanla kolesterolünüzü yükseltebileceği açıktır. Bununla birlikte, her gün tüketilen kızarmış yiyeceklerin, işlenmiş etlerin ve işlenmiş unlu mamullerin miktarını takip etmek ve sınırlamak, kolesterol seviyelerini sağlıklı aralıklarda tutmanıza yardımcı olabilir.

Sağlıklı bir yaşam tarzına yardımcı olan diğer sağlıklı beslenme alışkanlıkları ve rejimleri ile birleştiğinde (düzenli egzersiz yapmak ve özel sağlık ihtiyaçlarınıza göre doktorunuzun tavsiyelerine uymak dahil) genel sağlığınızın yanı sıra kolesterol seviyenizi de olumlu yönde etkileyebilir.