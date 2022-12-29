Bu yiyecek kronik yorgunluğun asıl sebebi! Bu hata vücuttaki ağrıların asıl sebebi...

YÜKSEK KAFEİN TÜKETİMİ

Kahvenin içerisindeki kafein kısa vadede enerjinizi yüksek seviyelere çıkarabilir ancak bu etki kısa sürelidir. Ayrıca sürekli kahve tüketimi beyninizin kafeine alışmasına neden olacağından enerji artışı için de kafein alımına ihtiyaç duyacaktır. Bu durum kahve içmediğiniz zamanlarda ise normalden de yorgun hissetmenize neden olacaktır. Gün içerisinde tükettiğiniz kahve miktarını azaltın ancak bunu bir anda yapmayın. Bir anda kahve alışkanlığından vazgeçmek de yorgun hissetmenize neden olur. Son olarak çay ve asitli içeceklerin içerisinde de bol miktarda kafein olduğunu unutmayın. Aynı kahve gibi bu içecekler de yorgun hissetmenize neden olur. Eğer kahveden vazgeçemeyeceğinizi düşünüyorsanız en azından bir kısmını kafeinsiz olarak tüketmeye özen gösterin.