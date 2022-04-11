Bu yöntem siğillerin kökünü kazıyor! Günde 2 defa…

Konu cilt sağlığı olduğunda bir çok kişinin ortak problemi olan siğiller oldukça da inatçı bir yapıya sahiptir. Özellikle ellerde ve ayaklarda yarattığı rahatsız edici hisle baş edilmesi zor bir hal alabiliyor. İşte siğillerden kurtulmanın 8 doğal yöntemi…

ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 11.04.2022 11:07

İnatçı bir yapıya sahip siğiller, uzun ve yorucu tedavi yöntemlerine sahip. Ancak düzenli uygulandığında siğilleri bile tamamen geçirecek doğal tedavi yöntemleri bulunuyor. En etkili yöntemleri sizler için derledik…

BAL Balın doğal şeker olarak içecek ve yiyeceklerde kullanılmasının dışında farklı yararları da var. Cildinizde oluşan inatçı siğilleri tedavi etmede de oldukça etkili bir yöntem. Bal, Antienflamatuar denilen iltihap önleyici etkiye sahip olduğu gibi antibakteriyel özellikler de göstermektedir. Katıya yakın kıvamı sayesinde cilt yüzeyinde enfeksiyonu engelleyecek koruyucu bir katman da oluşturur. Oluşan bir siğili bal ile kapladığınızda oksijen ile olan temasını keserek kısa sürede yok olmasını sağlayabilirsiniz.