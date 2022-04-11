Bu yöntem siğillerin kökünü kazıyor! Günde 2 defa…

İnatçı bir yapıya sahip siğiller, uzun ve yorucu tedavi yöntemlerine sahip. Ancak düzenli uygulandığında siğilleri bile tamamen geçirecek doğal tedavi yöntemleri bulunuyor. En etkili yöntemleri sizler için derledik…
BAL
Balın doğal şeker olarak içecek ve yiyeceklerde kullanılmasının dışında farklı yararları da var. Cildinizde oluşan inatçı siğilleri tedavi etmede de oldukça etkili bir yöntem. Bal, Antienflamatuar denilen iltihap önleyici etkiye sahip olduğu gibi antibakteriyel özellikler de göstermektedir. Katıya yakın kıvamı sayesinde cilt yüzeyinde enfeksiyonu engelleyecek koruyucu bir katman da oluşturur. Oluşan bir siğili bal ile kapladığınızda oksijen ile olan temasını keserek kısa sürede yok olmasını sağlayabilirsiniz.
Uygulaması;
Bu uygulamada tıbbi bal olarak da adlandırılan, Manuka balı gibi çeşitlerini kullanmak gerekiyor. Oluşan siğilin üzerine kalın bir bal tabakasını sürün. Etrafına yayılan fazla balı silin. Siğillerin üzerini bir bandaj yardımıyla örtün. Bu sayede balın damlamasına da engel olursunuz. Tüm gece boyunca bandajı sargılı olarak tutun. Siğil tamamen yok olana kadar her gece bu adımları tekrarlayın. Yalnız bandajı tekrar kullanmadan önce tamamen dezenfekte edilmesi gerektiğini unutmayın.
SICAK SU VE DENİZ TUZU
İstenmeyen siğillerden kurtulmanın en kolay ve pratik yolu olabilecek su ve tuz aslında çok da etkili bir tedavi yöntemidir. Bu yöntemi uygulaması kolaydır ancak çok fazla tekrar gerektirdiğinden daha uzun sürecek bir seçenektir.
Uygulaması;
Suyu 45-48 derece arasında olacak kadar ısıtın. Sıcaklığından emin olamıyorsanız termometre kullanabilirsiniz. Ardından sıcak suyu bir kabın içerisine boşaltın. İçerisine tuzu ekleyerek tamamen eriyene kadar karıştırın. Siğil olan bölgeyi suyun içerisinde 10-15 dakika kadar bekleterek yumuşamasına izin verin. Ardından ölü deriyi törpülemek için ponza taşı, ayak törpüsü veya yumuşak zımpara kağıdı kullanın. Bu işlemde siğilin tamamen yok olması 2-3 ayı bulabildiğinden sabırlı olmanız gerekiyor.
ANANAS
Asidik yapısı sayesinde siğilleri yok etmede oldukça güçlü sonuçlar veren ananas suyu, bromelain içeren proteinlerin ayrışmasına ve sindirimini kolaylaştırır. Siğil oluşmuş bölgeye uygulayarak kısa sürede bu derdinizden kurtulabilirsiniz.
Uygulaması;
Bir parça pamuğu ananas suyunun içerisine batırın. Ardından pamuktakı fazla suyu sıkın. Aşırı baskı uygulamadan siğilin üzerine uygulayın. Pamuğu bir bandaj yardımıyla sabitleyin. 3-5 dakika bekletmeniz yeterli olacaktır. Hızlı sonuçlar için günde 2-3 defa tekrarlayabilirsiniz.
KARAHİNDİBA
Özellikle Çin ve Orta Doğu'nun tıp alanında yaygın şekilde kullanılan karahindiba, ilkbahar aylarında filizlenen yaygın bir ot türüdür. Siğillerin tedavisinde karahindiba ve saplarından çıkan özsü sıklıkla kullanılır.
Uygulaması;
Tarlalarda doğal olarak yetişmiş, üzerine ilaç benzeri kimyasal temas etmemiş karahindibaları seçmeniz daha etkili olacaktır. Sapına zarar vermeden çiçek kısmını kopartın. Bitkiden gelen yapışkan ve sütlü suyu siğilin üzerine sıkın. Bu uygulamayı ortalama 2 hafta boyunca günde 2-3 defa tekrarlayın.
ALOE VERA
Antiviral ve antiseptik özelliklerinin yanında iltihabı önleme etkisi de bulunan aloe, bağışıklık sisteminin enfeksiyonlarla savaşmasına da yardımcı olur. Siğil oluşumundaki iltihabı da giderecek olan aloe vera, cilt sağlığını korumada güvenle kullanılabilir.
Uygulaması;
Bitkiden bir yaprak koparın. Boylamasına ortadan ikiye ayırın ve içindeki jeli yapraktan bir bıçak yardımıyla kazıyın. Elde ettiğiniz jeli yaprağın üzerine uygulayın ve bandajla üstünü kapatın. 5-10 dakika içerisinde hissedeceğiniz rahatlamaya kadar bekleyin. Bu uygulamayı 2 hafta boyunca her gün tekrarlayabilirsiniz.
C VİTAMİNİ
C vitamini vücudumuzda üretilmeyen, ancak dışarıdan alınabilen bir besindir. Portakal gibi çeşitli meyvelerde bulunduğu gibi gıda takviyesi olarak da alınabilir. Hastalıklarla savaşmakta ve iyileşme sürecini hızlandırmakta vazgeçilmez bir etkiye sahiptir. Siğil tedavisinde de kullanımı yaygındır.
Uygulaması;
Eczanelerde veya çeşitli marketlerde bulabileceğiniz bir C vitamini tabletini ezin. Bu işlem için bir kaşık veya bardağın altını kullanabilirsiniz. Ardından tozu bir bardağa dökün ve suyla karıştırarak macun kıvamına getirin. Kopardığınız bir parça pamuğu macuna batırıp siğilin üzerine uygulayın. Pamuğu tutturmak için üzerini bandajla sarın. Gece boyunca örtülü bırakın ve sabahları açın. Siğil kaybolana kadar bu işlemi her akşam tekrarlayabilirsiniz.
FESLEĞEN
Verdiği aromatik tat ve kokuyla yemeklerde sık sık kullanılan fesleğen iltihabı azaltmak ve bağışıklığı arttırmak konusunda da oldukça etkilidir. İçeriğinde bulunan antioksidanlar ve uçucu yağlar sayesinde siğil tedavisinde sıklıkla kullanılır.
Uygulaması;
Bir fincan kadar aldığınız taze fesleğen yaprağını lapa kıvamına gelene kadar ezin. Macun kıvamındaki fesleğeni parmak yardımıyla sorunlu bölgeye uygulayın ve gece boyunca bandajla örtülü bırakın. 2 haftaya kadar her akşam uygulayabilirsiniz.
SELVİ VE LİMON YAĞI
Belirli uçucu yağlar, siğillerin tedavisinde kullanılabilir. Antimikrobiyal, antifungal ve antibakteriyel özellikleri sayesinde doğal mikrop öldürücü olarak geçmektedir. Uçucu yağlar güçlü kimyasal bileşikler olduğundan doğrudan cilde uygulanmamalı, taşıyıcı (sabit) bir yağ ile seyreltilmelidir. Neler taşıyıcı yağ diye merak ediyorsanız en bilinenler arasında badem ve zeytinyağı bulunmaktadır.
Uygulaması;
40 gram taşıyıcı yağa birkaç damla uçucu yağ ekleyin. Siğile uygulamadan önce cildinizde ufak bir alanda alerji testi yapmak için uygulama yapıp bekleyin. 24-48 saat içerisinde alerjik reaksiyon meydana gelmezse güvenle kullanabilirsiniz. Bir parça pamuğu yağa batırın ve fazlasından kurtulmak için sıkın. Arından nazikçe siğilin üzerine sürün. Siğil küçülene kadar günde 2 defa uygulayın. Limon yağı ışığa duyarlıdır bu nedenle uygulama süresi boyunca bölgeyi güneş ışığına maruz bırakmakyın.
BİLİNÇLİ OLMAKTA FAYDA VAR!
Bu yöntemler cilt yüzeyinde oluşmuş siğillerin giderilmesi için idealdir ancak sorununuzun siğil olduğundan emin olmakta fayda var. Önce deri hastalıkları konusunda uzman bir doktora danışıp teşhis almak en doğru yöntem olacaktır.
Siğillerin ortaya çıkmaya devam etmesi ve yayılması, zayıf bir bağışıklık sisteminin habercisi olabilir. Bu noktada geçici çözümler yerine altında yatan sebeplerin tedavi edilmesi siğil probleminin de çözülmesini sağlayacaktır.