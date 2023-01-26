Bu yöntemler hastalıklara kalkan oluyor! Bağışıklık sistemini güçlü tutmak için...

Kovid-19 salgını sonrası tedbirlere daha az uyulmasının gribin yayılmasında etkili olduğunu anlatan Varol, "Önce bir öğrenciden yanındaki sıra arkadaşlarına, oradan bütün sınıfa, öğretmenlere, ailelere derken kasım ayından itibaren ciddi oranda solunum yolu enfeksiyonlarıyla karşılaşıyoruz. Kış aylarında solunum yolu enfeksiyonlarına çok açığız. Salgın sürecinde biraz daha korunaklıydık. Şimdi bu perde de kalkınca virüslere daha açık hale geldik." dedi.

"YARIYIL TATİLİ HASTALIKLARIN YAYILMASINI AZALTACAK"

Varol, öğrencilerin yarıyıl tatiline girdiğini, bunun da hastalıkların yayılmasını azaltacağını dile getirdi.

İklim değişikliğinin insan sağlığı üzerinde etkisi olduğunu aktaran Varol, şöyle devam etti:

"Kışı kış gibi yaşamıyoruz. Etkili soğuklar olmadı. Bu durum virüsün bulaşmasını, ortamda bulunma süresini ve miktarını da değiştirebiliyor. Bunlar söz konusu olunca önce kendimizi koruyacağız. Ardından aşı gibi koruyucu bir önlem var. Bunun dışında da toplu yaşanılan yerlerde ya da toplu etkinliklerin olduğu yerlerde havalandırmalara, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilmesi gerekiyor. Hasta olduysak atlatmak için sağlıklı gıdalar tüketmeye, bol su içmeye özen göstermeliyiz. Su en iyi çözücü, iyi balgam söktürücü, rahatlatıcı, iyileşmede önemli bir faktör. O yüzden hasta olunca daha fazla su tüketmeliyiz."