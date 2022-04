Bu zamana kadar yanlış biliyormuşuz! Pişirmeden yerseniz…

KIRMIZI BİBER

C vitamini dendiğinde akla ilk portakal gibi narenciyeler gelir ancak kırmızı biber de en az onlar kadar yüksek C vitamini değerine sahiptir. Gün içerisinde almanız gerekenden 3 kat daha fazla C vitamini içeren bu sebze aynı zamanda güçlü bir antioksidan, magnezyum kaynağı, B6 ve E vitaminidir.