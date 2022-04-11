Bu zamana kadar yanlış biliyormuşuz! Pişirmeden yerseniz…

Aslında bazı besinleri pişirmeden yemenin daha faydalı olabileceği hiç aklınıza gelir miydi? Listelediğimiz bu besinleri çiğ tüketmek sağlığınız için daha faydalı. Detayların tamamı yazının devamında…
BROKOLİ
Adeta şifa deposu olan brokolinin kanseri önlediği, kalp hastalıklarının önüne geçtiği ve depresyon gibi birçok sorunla savaştığı yapılan araştırmalarla kanıtlanmış. C vitamini bakımından zengin olan bu sebzenin yapılan son araştırmalar sonucu çiğ tüketilmesinin insan sağlığına daha yararlı olduğu belirlenmiş.
İçeriğinde bulunan sülforafan sayesinde pek çok sorunun önüne geçen brokoliyi çiğ halde tüketirseniz vücudunuzdaki emilimi kolaylaşarak daha güçlü etkiler gösteriyor. Tavada pişirmek, sotelemek ya da kaynatmak besin değerlerini azaltsa da çiğ tüketmek istemeyenler için ikinci uygun seçenek ise buharda pişirmek.
YABAN MERSİNİ
Yaban mersini meyvesi en yüksek antioksidan seviyesine sahip meyvelerin başında geliyor. Yaz aylarının gelmesiyle tezgahlarda da sıkça karşılaşılacak bu meyve Flavonoid antioksidanı içermesi nedeniyle çiğ tüketildiğinde çok daha etkili olmaktadır. Marketlerden kurutulmuş olarak almak yerine tazesini yapacağınız kahvaltılara ve tatlılara ekleyebilrsiniz. Günde bir fincan kadar çiğ olarak tüketeceğiniz yaban mersini, kalp krizi riskini azaltır, kan şekerini düzenler ve göz sağlığınız için faydalıdır.
PANCAR
Pancar benzerlerinin aksine daha yüksek şeker içeriğine sahiptir ancak besleyici özellikleri sayesinde bunu göz ardı edebilirsiniz. Tam bir lif, C vitamini, potasyum ve magnezyum deposu olan pancar, bağışıklığınızı güçlendirir, iltihaplarla savaşır, tansiyonunuzu düzenler ve hatta kanseri önler.
Pancar pişirildiğinde ise besleyici özelliğinin yüzde 25'ini kaybetmektedir. Bu nedenle çiğ halde tüketmeniz çok daha faydalı olacaktır. Çiğ tüketmeye alışmakta zorlanıyorsanız rendeleyerek havuçla karıştırarak salata olarak tüketebilirsiniz.
ANANAS
Yapılan araştırmalar sonucu taze sıkılmış ananas suyunun kolon iltihabı ve benzeri kolon hastalıkları üzerinde haşlanmış olana oranla çok daha etkili olduğu belirlenmiş. Bu meyvenin ısı görmesi, içeriğindeki bromelain seviyesinin düşüşüne sebep oluyor. Bu madde ise doğal bir iltihap giderici olarak biliniyor. İltihap giderici ilaçların aksine yan etkileri de oldukça az olan ananas, ameliyattan sonra yenmesi için çeşitli doktorlar tarafından da önerilebiliyor.
DOMATES
Yaygın olarak yemeklerde hem kendisini hem sosunu kullandığımız domates, zengin bir C vitamini deposudur. Belki de çiğ olarak en kolay tüketebileceğiniz domates, salatalarınızı süsleyerek güçlü bir antioksidan kaynağı olmaya devam edebilir.
KUŞKONMAZ
Kuşkonmaz günümüzde giderek yaygınlaşan, özellikle tavuk ve et yemeklerinin yanında yardımcı yemek olarak servis edilen bir sebze. Ancak yüksek A,B ve C vitamini, demir ve folik asidi içeren bu besini pişirmek değerlerinin yarısını kaybetmesi anlamına geliyor. Kalp ve damar hastalıklarının önlenmesinde büyük rol oynayan ve bağırsak sağlığını koruyan kuşkonmazı çiğ olarak tüketmek istemezseniz buharda pişirmeyi deneyebilirsiniz.
SOĞAN
Aslında soğanın içerisinde bulunan ve kestiğinizde gözünüzün yaşarmasına neden olan madde, sağlığınız için en yararlı olandır. Allisin adı verilen bu bileşen, kanseri önler, açlık hissini giderir ve yüksek tansiyonu önler.
Soğuk algınlığı ve mikrobik durumlarda bolca tüketilmesi gereken soğanı pişirdiğinizde ise bu etkilerinden faydalanma imkanınız azalır. Salatalara günlük olarak ekleyebileceğiniz çiğ soğan ise size uzun ve sağlıklı bir hayatın kapılarını aralıyor.
KIRMIZI BİBER
C vitamini dendiğinde akla ilk portakal gibi narenciyeler gelir ancak kırmızı biber de en az onlar kadar yüksek C vitamini değerine sahiptir. Gün içerisinde almanız gerekenden 3 kat daha fazla C vitamini içeren bu sebze aynı zamanda güçlü bir antioksidan, magnezyum kaynağı, B6 ve E vitaminidir.
Bu besini pişirmek içeriğindeki C vitaminin yüksek oranda yok olmasına neden olacağı için çiğ tüketmenizde fayda var. Dilerseniz salatanıza çiğ olarak ekleyebilir ya da çiğ olarak dolmasını yapabilirsiniz.
SARIMSAK
Sarımsak da soğan gibi neredeyse her zaman pişmiş olarak tüketilir. Ancak yine aynı soğan gibi çiğ tüketildiğinde daha yüksek miktarda phytonutrient allicin almanızı sağlar.
Yapılan bir araştırma haftada bir ila iki defa çiğ sarımsak tüketmenin akciğer kanserinin gelişmesine engel olduğunu kanıtladı. Hazırlayacağınız soslara ve yoğurda koyarak çiğ olarak tüketebileceğiniz sarımsağı mutlaka pişmiş olarak yemek istiyorsanız çiğ olana oranla daha fazla tüketmeniz gerektiğini unutmayın.
KURUYEMİŞ
Diğer sağlıklı gıdalardan daha yüksek kalorili olsalar da doğal yağ kaynağı olan kuruyemişler beslenme düzeninizin bir parçası olmalı. Kötü kolesterolü düşüren, damar tıkanıklığı engelleyen kuruyemişleri ise mümkün olduğunca çiğ ve tuzsuz olarak tüketmekte fayda var. Bu sayede zararlı etkilerini dışarıda bırakarak yüksek demir ve magnezyum depolarına erişmiş olursunuz.
LAHANA
Lahana eski zamanlardan günümüze kadar pek çok rahatsızlığın giderilmesinde kullanılan özel besinlerden biri. İçeriğinde yüksek oranda C ve K vitamini bulunan lahana, kanserle mücadelede önemli bir savaşçıdır. Maksimum seviyede faydalarından yararlanmak için çiğ olarak doğradığınız lahanayı limon, sarımsak ve zeytinyağıyla tüketebilirsiniz.
KARNABAHAR
Düşük karbonhidratlı ve yüksek folik asit, lif, C vitamini içeren karnabahar, kanserle mücadelenin bir numaraları savaşçılarındandır. Geleneksel olarak pişirilerek tüketilen bir sebze olsa da rendeleyerek çiğ olarak zeytin, biber ve zeytinyağıyla yapacağınız salatanıza ekleyebilirsiniz. Pişmiş karnabahar tüm özelliklerini yitirmese de sahip olduğu besin değerlerinin çoğunu kaybediyor bu nedenle, çiğ olarak tüketilmesi öneriliyor.