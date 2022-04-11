Bu zamana kadar yanlış biliyormuşuz! Pişirmeden yerseniz…

Aslında bazı besinleri pişirmeden yemenin daha faydalı olabileceği hiç aklınıza gelir miydi? Listelediğimiz bu besinleri çiğ tüketmek sağlığınız için daha faydalı. Detayların tamamı yazının devamında…

BROKOLİ

Adeta şifa deposu olan brokolinin kanseri önlediği, kalp hastalıklarının önüne geçtiği ve depresyon gibi birçok sorunla savaştığı yapılan araştırmalarla kanıtlanmış. C vitamini bakımından zengin olan bu sebzenin yapılan son araştırmalar sonucu çiğ tüketilmesinin insan sağlığına daha yararlı olduğu belirlenmiş.

İçeriğinde bulunan sülforafan sayesinde pek çok sorunun önüne geçen brokoliyi çiğ halde tüketirseniz vücudunuzdaki emilimi kolaylaşarak daha güçlü etkiler gösteriyor. Tavada pişirmek, sotelemek ya da kaynatmak besin değerlerini azaltsa da çiğ tüketmek istemeyenler için ikinci uygun seçenek ise buharda pişirmek.