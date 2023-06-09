Bulgur Gaz Yapar Mı? Yetişkinlerde, Bebeklerde ve Emziren Annelerde Bulgur Pilavı Gaz Yapar Mı?

Bebeklerin ve annelerin en büyük sıkıntılarından birisi kuşkusuz ki gaz problemidir. Emziren annelerin ekstra dikkat ettiği bu konuda yiyeceklerin ne gibi bir rol aldığı sıkça araştırılmaktadır. Özellikle bulgur bebeğe gaz yapar mı ya da bebeklerde bulgur kabız yapar mı soruları emziren annelerin çok araştırdığı konular arasında yer almaktadır. Bizlerde bu yazımızda, siz kıymetli okurlarımız için bulgurun gaz problemleriyle ilişkisi hakkında merak edilen tüm detaylara değindik.

Bulgur Gaz Yapar Mı?

Vitamin ve lif yönünden oldukça zengin bir besin olan bulgur pek çok yemek türümüzde sıkça kullanılmaktadır. Bulgurun sonrasında şişmeye devam eden bir yapısı olduğu için fazla tüketimi sonucunda şişkinlik, gaz ve hazımsızlık problemleri ortaya çıkabilmektedir. Hali hazırda mide ve bağırsak sorunları olan bireylerin bulguru en asgari düzeyde tüketilmesi uzmanlar tarafından önerilmektedir.

Bebeklerde ve Emziren Annelerde Bulgur Gaz Yapar Mı?

Bebekler 6 aylık olana kadar katı gıda ile beslenmemelidir. Katı gıdalar 6 aydan küçük bebeklerin sindirim sistemine ağır gelecektir. Sadece bulgur değil diğer türlü pek çok besin 6 ay öncesi bebeklerde gaz ve sindirim sorunlarına yol açar. 6 ay sonrası ise ek gıdaya geçiş yapan bebeklerde hazmı daha kolay besinler tercih edilmelidir, bulgur kesinlikle bu sınıfa ait bir gıda olmadığı ve bebeklerde gaz yaptığı için önerilmez.

Emziren anneler ise sütlerinin kalitesi dolayısıyla bebeklerinin iyi beslenmesi, ayrıca kendi sağlıkları için doğru ve vitaminli gıdalarla beslenmelerine dikkat etmelidirler. Emziren annenin bebeğinde herhangi bir gaz problemi yoksa anne haftalık diyetine 1-2 porsiyon bulgur yemekleri (bulgurun iyi pişmesi şartıyla) ekleyebilir. Ancak gaz sancılı bebekler eğer anne sütü ile besleniyorsa, anneler gaz yapacak yiyeceklerden uzak durmalıdır, bu yiyeceklerden birisi de bulgurdur.

Bulgur Yetişkinlerde Gaz Yapar Mı?

Yetişkin herhangi bir sindirim rahatsızlığı bulunmayan bireylerin haftada 3-4 porsiyon bulgur tüketmelerinde hiçbir sakınca yoktur. Tabi ki bulgurun iyi pişmesi çok önemlidir, tam pişmemiş bulgur bir kişide sindirim sorunu olsun olmasın şişkinlik, gaz ve hazımsızlığa neden olabilmektedir. Sindirim sistemi rahatsızlıkları olan bireylerin ise beslenmelerinde bulguru en az seviyede tüketmeleri gerekmektedir.