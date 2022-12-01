Bunama riskiniz %82 daha fazla olabilir! Bu kan grubuna sahipseniz...

BU KAN GRUBU EN YÜKSEK RİSKE SAHİP
Neurology dergisinde yayınlanan bir araştırmaya göre, AB kan grubuna sahip kişilerin, diğer kan gruplarına sahip kişilere göre bunamaya yol açabilecek düşünme ve hafıza sorunları geliştirme olasılığı %82 daha fazladır olduğunu tespit etti. Vermont Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden araştırma yazarı Mary Cushman, "Çalışmamız kan grubuna ve bilişsel bozulma riskine bakıyor, ancak birkaç çalışma yüksek tansiyon, yüksek kolesterol ve diyabet gibi faktörlerin bilişsel bozulma ve bunama riskini artırdığını gösterdi" dedi.
Kan tipi aynı zamanda inme gibi diğer vasküler durumlarla da ilişkilidir, bu nedenle bulgular vasküler sorunlar ve beyin sağlığı arasındaki bağlantıları vurgulamaktadır. Bu sonuçları doğrulamak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır.
RİSKİN ARKASINDAKİ POTANSİYEL NEDEN
Potansiyel suçlu; Faktör VII adlı kanın pıhtılaşmasına yardımcı olan bir protein. AB kanına sahip kişiler, diğer kan gruplarına sahip kişilere göre daha yüksek bir ortalama faktör VII seviyesine sahiptir ve yüksek faktör VII seviyeleri, daha yüksek demans riski ile ilişkilidir.
AB KAN GRUBUNUN DİĞER RİSKLERİ
AB tipi kana sahip olmanın daha yüksek mide ve pankreas kanseri riski taşıdığı gösterilmiştir.
DEMANS NEDİR?
Demans, hafıza, düşünme, kişilik ve yargıdaki değişiklikleri içeren çeşitli beyin bozuklukları için bir şemsiye terimdir. Sonuç olarak, bu değişiklikler bir kişinin bağımsız bir yaşam sürdürme ve yaşama becerisine müdahale eder.
Çoğu demans vakası 65 yaşından büyük kişilerde teşhis edilir. Demans, dünyada yaklaşık 50 milyon kişiyi etkiliyor. Bu nedenle belirtilerin ilk aşamada fark edilmesi, ortaya çıkmadan risk faktörlerini ortadan kaldırmak gibi girişimler, bu oranı düşürebilir.
DEMANS İÇİN DİĞER RİSKLER
Uzmanlar, neden bazı yaşlıların bunama geliştirip diğerlerinin geliştirmediğinden emin değil. Ancak, çalışmaların hastalık riskinizi artırdığını bulduğu tek faktör kan grubu değildir. Diğer risk faktörleri şunları içerir: