Bunu tükettiğinizde hasta olmanız neredeyse imkansız! Tam bir mikropsavar

DEPRESYONU ÖNLER

Soğan, B9 vitamini için başka bir kelime olan folat adı verilen bir şey içerir ve bu vitamin, homosistein adı verilen bir amino asidi parçalayarak depresyonu önlemeye yardımcı olur ve ruh halinizi iyileştirir. Basitçe söylemek gerekirse, bu olumsuz amino asit vücudunuzun iyi hissettiren hormonlar üretmesine izin vermez. Bunun sonucunda soğan, onları parçalamasına ve beyninizin yeterli besin almasına yardımcı olur.