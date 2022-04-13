Bunu tükettiğinizde hasta olmanız neredeyse imkansız! Tam bir mikropsavar

Her sebzenin sağlığa faydaları olsa da bazılarının soğan gibi çok özel olanları vardır. Soğanların genellikle kalp, kemik ve bağırsak sağlığını desteklediği bilinir. Ancak çoğu kişiyi şaşırtabilecek daha birçok avantajı vardır. Bununla birlikte; soğana karşı hassasiyetiniz varsa, listelenen noktalardan herhangi birini uygulamadan önce bir doktora danışmanız tavsiye edilir.
DOĞURGANLIĞI ARTIRIR
Geçmişte erkek kısırlığı; muayeneler, ameliyatlar ve birçok testle tedavi edilirdi. Ama şimdi sadece soğan suyu içebiliyoruz. Antioksidan açısından zengin olan soğan bir tedavi yöntemi olarakta kullanılıyor. Doğurganlığın etkisini artırmak için doğal bir yöntemdir.
SİNÜZİTİ HAFİFLETMEYE YARDIMCI OLUR
Burun kanamasını durdurmanın ve yavaşlatmanın harika bir yolu, bizim yararımıza soğan kullanmaktır! Bir soğanın yarısını alın ve hemen burun deliklerinin altına koyun, ardından nefes alın. Soğanlar, burnumuzdaki yolu kanamaya karşı daha az duyarlı hale getiren C vitamini ve bioflavonoidler içerir. Bir başka olumlu faydası da; burnumuz tıkandığında soğan, burundaki pasajları gevşeterek nefes almamızı kolaylaştırır.
DEPRESYONU ÖNLER
Soğan, B9 vitamini için başka bir kelime olan folat adı verilen bir şey içerir ve bu vitamin, homosistein adı verilen bir amino asidi parçalayarak depresyonu önlemeye yardımcı olur ve ruh halinizi iyileştirir. Basitçe söylemek gerekirse, bu olumsuz amino asit vücudunuzun iyi hissettiren hormonlar üretmesine izin vermez. Bunun sonucunda soğan, onları parçalamasına ve beyninizin yeterli besin almasına yardımcı olur.
ÇİĞ SOĞAN YEMEK DİŞ ÇÜRÜMESİNE YARDIMCI OLUR
Soğanların vücudunuzdaki hastalıkları önlemeye yardımcı olabileceğine şüphe yoktur. Ancak ağız sağlığınız için de birçok faydası vardır. Çiğ soğan çiğnemek dişlerinizi güçlendirmeye ve ağzınızdaki bakteriler ile savaşmaya yardımcı olur. Bazı soğanları 2 ila 3 dakika çiğneyin. Çünkü bu aynı zamanda diş çürümelerini de önlemeye yardımcı olabilir.
SOĞUK ALGINLIĞI VE GRİBİ ÖNLER
Özellikle kış aylarında sık sık hasta olduğumuz zamanlar bize yardımcı olabilecek en iyi besinler arasında. Birçok uzman, soğanın, soğuk algınlığı, öksürük, ateş ve boğaz ağrısını önlemeye yardımcı olabileceğini söylüyor.
KULAK AĞRISINA İYİ GELİR
Kulaklarımız vücudumuzun en hassas organlardan biridir. Yüksek ses ve uçakta yolculuk gibi birçok nedenden dolayı ağrılar olabilir ve bazı doktorlar ağrıyı hafifletmek için kulak damlası kullanmayı önermektedir. Bununla birlikte, pişmiş soğan da kulak ağrısına çok etkilidir.