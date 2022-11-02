“Burnundan kıl aldırmayanların" beyni daha dinç! Burun karıştıranlarda Alzheimer riski daha yüksek

"ÇALIŞMA DÜNYADA BİR İLK"

Uzmanlar araştırmanın 'dünyada bir ilk' olduğunu söylese de, bunun sadece fareler üzerinde yapıldığını ve henüz insan katılımcılar üzerinde test edilmediğini belirtmek önemli ayrıntılardan biri.

İnsanların bu durumla mücadele etmesini önlemek için uzmanlar, bazı günlük alışkanlıklardan kaçınmanın önemli olduğunu belirtiyor.