Burun akıntısı, yüksek ateş ve öksürüğe dikkat! En etkili korunma yolu...

Acil Tıp Uzmanı Prof. Dr. Ersin Aksay, influenza ve soğuk algınlığı vakalarında ciddi bir artışın olduğunu bildirdi.

Prof. Dr. Aksay, son dönemde acil servislerde yaşanan yoğunluğa dikkati çekti.

Salgından söz etmenin mümkün olduğunu belirten Aksan, "Biz bu salgını Kovid-19 döneminde maske kullanımından ötürü çok yaşamamıştık. Ancak maske kullanımının azalması sebebiyle influenza ve soğuk algınlığı vakalarında belirgin bir artış görüyoruz. Son dönemlerde baktığımız hastalarımızın büyük çoğunluğu burun akıntısı, yüksek ateş ve öksürük şikayetleriyle geliyor." dedi.

Prof. Dr. Ersin Aksay, grip ve soğuk algınlığı arasındaki farklılıkların bulunduğu vurgulayarak şunları kaydetti:

"Soğuk algınlığında şikayetler daha basit oluyor. Gripte viral bir hastalık ancak influenza dediğimiz virüs yol açtığı için daha ağır seyrediyor. Özellikle immün yetmezlik, kronik bronşit, diyabetik hasta ve ileri yaştaki hastalarda daha ağır geçebiliyor. Zatürreye ya da akut bronşite de çevirebiliyor. Gripte yaklaşık 39 derece ateş, yaygın kas ve eklem ağrıları, şiddetli baş ağrıları olabilir. Akut bronşite veya pnömaniye çevirmesi durumunda birkaç haftaya varan öksürükler görülebilirken; devamında ise göğüste batıcı ağrılar, yaygın kas ve eklem hastalıklarıyla da karşılaşmak mümkün."

Aksay, "En etkili korunma yolu elbette hasta olmamaktır. Viral hastalıklar çoğu zaman kendi kendine iyileşen ve semptomatik destek tedavisi dışında ilaçlarla da süreyi kısaltamadığımız hastalıklardır. Hasta olan bireyler mümkün olduğunca kalabalık ortamlara girmemeliler. Çocuklarının okullarına gitmemeleri, maske takmaları ve özellikle gribi ağır geçirme ihtimali yüksek olan kişilere karşı temasta bulunmamaları gerekiyor." yorumunu yaptı.

Bilinçsiz "antibiyotik" kullanımı konusunda da uyarıda bulunan Aksan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Yaşadığımız salgın viral etkenlerden kaynaklanıyor. Grip veya soğuk algınlıklarında antibiyotiklerin hiçbir faydası yok. Bakteriyel bir enfeksiyon olmadığı sürece antibiyotik kullanmamak lazım.

Ayrıca damardan tek dozda alınan C ve B vitaminlerinin de hiçbir faydası yok. Semptom süresini kısaltmadığı gibi gelişebilecek gribal enfeksiyonların olma ihtimalini de azaltmıyor. Dolasıyla hastaya bir faydası olmuyor. Ateş düşürücü ve ağrı kesici tabletlerle bu süreci rahatlıkla götürmek mümkün."