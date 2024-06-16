Burun kanamasına dikkat! O hastalığın habercisi...

Erdem, AA muhabirine, burun kanamalarının özellikle yaz döneminde çok sık görülen şikayetlerden olduğunu söyledi.

Burun kanamalarının hafife alınmaması gerektiğinin altını çizen Erdem, erişkinlerin yüzde 60'ının hayatlarının bir döneminde müdahale gerektirecek burun kanamasıyla karşı karşıya kaldığını kaydetti.

Erdem, burun kanamalarının hayatı tehdit edecek düzeyde olabileceğine dikkati çekerek, "Çocukluk çağında burun kanamalarının en sık sebebi enfeksiyon ve travmalarken, erişkin yaşta bilinenin aksine en sık sebep hipertansiyondur. Dolayısıyla tekrarlayan burun kanamalarında erişkin hastalarda aklımıza mutlaka hipertansiyon gelmeli." diye konuştu.

Burun kanaması durumunda yapılması gerekenlere değinen Erdem, şöyle devam etti:

"Burun kanaması olduğu zaman ilk yapılması gereken şey bilinenin aksine başı geriye yatırmak değil, başımızı öne eğerek burun kanatlarından burnumuzu dikkatli şekilde sıkmak. Bu şekilde burun kanamalarının bir kısmı kendiliğinden durmaktadır ama burun kanaması durmazsa artarsa ve 5 dakika böyle beklememize rağmen hala sızıntı şeklinde geliyorsa mutlaka bir hekime başvurup yardım almamız gerekir."

"BAZEN HİPERTANSİYONUN İLK TANISINI BURUN KANAMASIYLA KOYABİLİYORUZ"

Erdem, acile bu şekilde gelen hastaların ilk önce tansiyonlarının ölçüldüğünü belirterek, "Bazı hastalarımız kendilerinde hipertansiyon olduğunu bilmiyorlar ama tekrarlayan ölçümler yapıldığında altta yatan bir hipertansiyon saptanabiliyor. Dolayısıyla bazen hipertansiyonun ilk tanısını burun kanamasıyla koyabiliyoruz." ifadelerini kullandı.