Büyük araştırma! Bu kanser türü ilaçlarla engellenebilecek



'YILDA 1500 KARACİĞER NAKLİ YAPILIYOR'

Prof. Dr. Karasu, karaciğer yetmezliği hastalığına yakalanan hastalar için karaciğer naklinin seçkin bir tedavi yöntemi olduğunu hatırlatarak, "Bu noktada da biz Türkiye olarak dünyadaki iyi, başarılı, iddialı ülkelerden bir tanesi durumundayız. Şimdi Türkiye'de yılda yaklaşık 1500 civarında karaciğer nakli yapılıyor. Bizim sıkıntımız karaciğer nakli yaptığımız organların bulunması noktasında. Burada kadavradan organ bağışı son derece önemli; ama biz bu konuda ülkece iyi durumda değiliz. Açığı nasıl kapatıyoruz? Canlı vericilerin bağışladığı organlarla kapatıyoruz. O yüzden batılı meslektaşlarımız da bize sıklıkla bu konuda bilgi almak için sorular soruyorlar; durum nedir, problemler nelerdir? Biz de elimizden geldiği kadar onlara kendi tecrübemizi aktarmaya çalışıyoruz. Hatta yurt dışından Türkiye'nin birçok merkezine canlı vericili nakilleri görmek için gelen batılı cerrah hocalarımız mevcut" diye konuştu.