C vitamini şampiyonu! Portakaldan çok daha fazla C vitamini içeriyor: Hem lezzet hem şifa deposu

KIRMIZI DOLMALIK BİBER C VİTAMİNİ YÖNÜNDEN OLDUKÇA ZENGİN

Dolmalık biberler C vitamini yönünden oldukça zengindir. Aslında, dolmalık biberler aslında portakallardan daha fazla C vitamini içerdiğini biliyor muydunuz? Pek çok insanın C vitamini hakkında bilmediği bir şey de, bağışıklık oluşturmak ve yüksek tansiyonu yönetmek gibi faydalarının yanı sıra, yaşlandıkça bilişsel işleve yardımcı olmasıdır. Bir bardak doğranmış tatlı kırmızı biberde yaklaşık olarak portakalın 3 katı, 190 mg C vitamini bulunur...