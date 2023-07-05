C vitamini şampiyonu! Portakaldan çok daha fazla C vitamini içeriyor: Hem lezzet hem şifa deposu

Asıl C vitamini kaynağını arıyorsanız turunçgillere değil, genellikle dolma olarak tükettiğimiz dolmalık bibere bakmanız gerekecek. İyi bir C vitamini kaynağı olarak bilinen dolmalık biberin faydaları düşündüğünüzden çok daha fazla. İşte portakalın tahtını sallayacak biberin yararları…





DOLMALIK BİBERDEKİ LİKOPEN, HÜCRE HASARIYLA SAVAŞMAYA YARDIMCI OLUR

Biber, karpuz, domates ve pembe greyfurtta da bulunan likopen adı verilen doğal bir pigment içerir. Dolmalık biberlerin tüm renkleri arasında kırmızı olanlar, likopen açısından açık ara en zengin olanıdır. Peki bu doğal bitki bileşimi sağlığınızı nasıl etkiliyor?

Nutrients dergisinde yayınlanan bir rapora göre likopen, vücuttaki serbest radikallerle savaşmaya potansiyel olarak yardımcı olduğu bulunan birkaç farklı bitki pigmentinden biridir. Serbest radikaller, hastalığa yol açabilen oksidatif stres yaratan ve vücudunuzun hücrelerine zarar verebilen bileşiklerdir. Elde edilen veriler; likopenin serbest radikalleri uzak tutmaya yardımcı olduğunu ve bu nedenle kardiyovasküler sorun riskini azaltmaya yardımcı olabileceğini gösteriyor.