C vitamini şampiyonu! Portakaldan çok daha fazla C vitamini içeriyor: Hem lezzet hem şifa deposu

DOLMALIK BİBERDEKİ LİKOPEN, HÜCRE HASARIYLA SAVAŞMAYA YARDIMCI OLUR
Biber, karpuz, domates ve pembe greyfurtta da bulunan likopen adı verilen doğal bir pigment içerir. Dolmalık biberlerin tüm renkleri arasında kırmızı olanlar, likopen açısından açık ara en zengin olanıdır. Peki bu doğal bitki bileşimi sağlığınızı nasıl etkiliyor?
Nutrients dergisinde yayınlanan bir rapora göre likopen, vücuttaki serbest radikallerle savaşmaya potansiyel olarak yardımcı olduğu bulunan birkaç farklı bitki pigmentinden biridir. Serbest radikaller, hastalığa yol açabilen oksidatif stres yaratan ve vücudunuzun hücrelerine zarar verebilen bileşiklerdir. Elde edilen veriler; likopenin serbest radikalleri uzak tutmaya yardımcı olduğunu ve bu nedenle kardiyovasküler sorun riskini azaltmaya yardımcı olabileceğini gösteriyor.
KAROTENOİDLER, GÖZ SAĞLIĞINI İYİLEŞTİREBİLİR
Sarı ve turuncu dolmalık biberler, karotenoidler olarak da sınıflandırılan zeaksantin ve lutein adı verilen iki doğal pigment içerir. Kavun, havuç, yumurta ve somon gibi birçok doğal sarı ve turuncu gıdada da bulunan bu karotenoidler, sağlığınıza çeşitli şekillerde fayda sağladığı bulunmuştur.
Örneğin, Nutrients dergisinde yayınlanan bir rapora göre, doğal olarak oluşan bu pigmentler göz sağlığınıza yardımcı olabilir. Rapor, lutein ve zeaksantinin, gözünüzün retinasının etrafındaki mavi ışığa karşı korunmaya yardımcı olduğu bilinen sarı noktada bulunan pigmentin bir parçası olduğunu ortaya koyuyor. Sadece bu da değil, görünüşe göre bu pigmentler katarakt ve yaşa bağlı makula dejenerasyonuna karşı korunmaya da yardımcı olabilir.
KIRMIZI DOLMALIK BİBER C VİTAMİNİ YÖNÜNDEN OLDUKÇA ZENGİN
Dolmalık biberler C vitamini yönünden oldukça zengindir. Aslında, dolmalık biberler aslında portakallardan daha fazla C vitamini içerdiğini biliyor muydunuz? Pek çok insanın C vitamini hakkında bilmediği bir şey de, bağışıklık oluşturmak ve yüksek tansiyonu yönetmek gibi faydalarının yanı sıra, yaşlandıkça bilişsel işleve yardımcı olmasıdır. Bir bardak doğranmış tatlı kırmızı biberde yaklaşık olarak portakalın 3 katı, 190 mg C vitamini bulunur...
BMC Psychiatry'de yayınlanan bir inceleme, C vitamini eksikliği ile depresyon duyguları ve daha yavaş bilişsel işlev arasında bir bağlantı kurmayı başardı. Araştırmacılar daha fazla araştırma yapılması gerektiğini belirtirken, son 20 yılda C vitamini ile bilişsel işlev arasındaki bağlantıları gösteren çok sayıda çalışma, hafif ila şiddetli bilişsel bozulmaya karşı C vitamininin önleyici olduğunu gösteriyor.
DOLMALIK BİBER BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİREBİLİR
Bağışıklığınıza dikkat etmek, vücudunuzu sağlıklı tutmanın önemli bir parçasıdır. Dolmalık biber, bağışıklık sistemimizin gücüne yardımcı olduğu bilinen katı miktarda A vitamini içerir. Çoğu araştırmacı, yeterli miktarda A vitamininin bizi bulaşıcı hastalıklardan korumaya yardımcı olabileceği konusunda hemfikirdir, ancak bunun arkasındaki neden hala tartışmaya açıktır.
Annual Review of Nutrition'a göre bunun nedeni, A vitamini eksikliğinin enfeksiyondan sonra belirli bağırsak bariyerlerinin yenilenmesi yoluyla besinleri emme yeteneğimizi engellemesi olabilir. Üstelik tüm bunların yanı sıra; A vitamini, bulaşıcı hastalıklara karşı savaşan önemli hücrelerin inşası için de gereklidir.
EN İYİ B6 VİTAMİNİ KAYNAKLARINDAN BİRİDİR
Dolmalık biber yemek, aynı zamanda ruh halinizi de iyileştirebilir. Kırmızı dolmalık biber, ruh halini iyileştirdiği ve depresyon riskini azalttığı bilinen bir vitamin olan B6 vitaminin günlük değerinin %35'inden fazlasını içeriyor.
Journal of Inherited Metabolic Disease dergisinde yayınlanan bir araştırmaya göre , B6 vitamini depresyon semptomlarına yardımcı olmak için takviye olarak kullanılabilir.
METABOLİZMANIN HIZLANMASINA YARDIMCI OLABİLİR
Dolmalık biber, kapsantin adı verilen doğal bir bileşik sayesinde kırmızı bir renk oluşturur. Özellikle kırmızı renkli biberlerde bulunan bu bileşik; iltihaplanmayı önlemeye ve kilo vermreye yardımcı olabileceğini keşfetmeye başlıyor.
Food Research International'da bulunan bir çalışmada, kapsantinin kilo kaybı üzerindeki etkileriyle ilgili yalnızca kilo kaybı değil aynı zamanda glikoz ve kolesterol seviyelerinin de önemli ölçüde azaldığı tespit edildi.
KAN BASINCINI DÜŞÜRMEYE YARDIMCI OLABİLİR
Dolmalık biber, quercetin adı verilen doğal bir renk pigmenti içerir. Bu pigment, bir flavonoid grubunun parçasıdır ve vücutta güçlü bir antioksidan görevi görür. Quercetin, iltihaplanmayı önleme , kanser hücreleriyle savaşma, kalp hastalığı riskini azaltma ve kan basıncını düşürme dahil olmak üzere birçok farklı fayda sunar.
British Journal of Pharmacology'den yapılan bir araştırma, farelere beş haftalık bir süre boyunca farklı seviyelerde quercetin verildi. Fareler, kan basıncında ortalama yaklaşık %23 oranında bir düşüş yaşadılar.