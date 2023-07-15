C vitamini zengini o besini kimse bilmiyormuş! Felç riskini bile sıfırlıyor…

C vitamini vücudumuzu hastalıklara karşı korunmayı artırdığı gibi iyileşme sürecini de hızlandırır. Ayrıca demirin emilimini artırarak anemi riskini azaltır.
C vitamini ayrıca kolajen üretiminde de önemli bir rol oynar. Kolajen, cildin, kemiklerin, kıkırdakların ve diğer dokuların sağlıklı olmasını sağlayan bir protein türüdür. Kolajen sentezini uyarır ve bu nedenle cildin sağlıklı, esnek ve genç görünmesini destekler.
Tüm bunlara ek olarak hücre yenilenmesine, yara iyileşmesine ve bağ dokusunun güçlenmesine de katkıda bulunur. Hepimizin bildiği portakal gibi C vitamini kaynakları kadar zengin bir diğer besin ise çilektir. Faydaları saymakla bitmeyen, vücuda baştan aşağı iyi gelen bu meyve hakkında bilmeniz gerekenler ise şöyle…
Çilek çok sağlıklıdır, birçok antioksidan ve vitamin içerir. Yarım fincan başına yalnızca yaklaşık 32 kalori içeren kalorileri de düşüktür. Mükemmel bir C vitamini ve manganez kaynağıdır ve bol miktarda folat (B9 vitamini) ve potasyum içerirler.
Çilek, kalp sağlığı ve kan şekeri kontrolü için faydaları olabilecek antioksidanlar ve bitki bileşikleri açısından çok zengindir. Genellikle çiğ ve taze olarak tüketilen bu meyveler, çeşitli reçel, jöle ve tatlılarda da kullanılabilir.
Çilek ağırlıklı olarak su (%91) ve karbonhidratlardan (%7.7) oluşur. Sadece az miktarda yağ (%0,3) ve protein (%0,7) içerirler.
100 gram çiğ çileğin besin değerleri ise şöyledir;
ÇİLEKTE BULUNAN VİTAMİN VE MİNERALLER
C Vitamini: Çilek, bağışıklık ve cilt sağlığı için gerekli bir antioksidan olan mükemmel bir C vitamini kaynağıdır.
Manganez: Kepekli tahıllarda, baklagillerde, meyvelerde ve sebzelerde sıklıkla yüksek miktarlarda bulunan bu eser element, vücudunuzdaki birçok işlem için önemlidir.
Folat (B9 vitamini): B vitaminlerinden biri olan folat, normal doku büyümesi ve hücre işlevi için önemlidir ve hamile kadınlar ve yaşlı yetişkinler için temeldir.
Potasyum: Bu mineral, kan basıncını düzenlemek gibi birçok temel vücut işlevinde yer alır.
Çilek ayrıca demir, bakır, magnezyum, fosfor ve B6, K ve E vitaminleri sağlar.
ÇİLEĞİN FAYDLARI
KALP SAĞLIĞINI İYİLEŞTİRİR
Kalp hastalığı dünya çapında en yaygın ölüm nedenidir. Çalışmalar, çilekler - veya orman meyvesi antosiyaninleri - ile gelişmiş kalp sağlığı arasında bir ilişki bulmuştur.
Binlerce insan üzerinde yapılan büyük gözlemsel çalışmalar, orman meyvesi tüketimini kalple ilgili ölümlerin daha düşük riske sahip olduğunu göstermektedir.
Kalp hastalığı için köklü risk faktörleri olan orta yaşlı kişilerde yapılan bir araştırmaya göre, çilek HDL (iyi) kolesterolü, kan basıncını ve kan trombosit fonksiyonlarını iyileştirebilir.
Çilek ayrıca:
gibi faydalar sağlar.
KAN DOLAŞIMINI DÜZENLER
Karbonhidratlar sindirildiğinde, vücudunuz onları basit şekerlere ayırır ve kan dolaşımınıza karışır.
Vücudunuz daha sonra hücrelerinize kan dolaşımınızdan şekeri almasını ve onu yakıt veya depolama için kullanmasını söyleyen insülin salgılamaya başlar.
Kan şekeri düzenlemesindeki dengesizlikler ve yüksek şekerli diyetler, artan obezite, tip 2 diyabet ve kalp hastalığı riski ile ilişkilidir.
Çilek, karbonhidrat açısından zengin bir öğünün ardından, çilek içermeyen karbonhidrat açısından zengin bir öğüne kıyasla glikoz sindirimini yavaşlatır ve hem glikoz hem de insülindeki ani artışları azaltır. Bu nedenle çilek, metabolik sendromu ve tip 2 diyabeti önlemek için özellikle yararlı olabilir.
KANSERİ ÖNLER
Kanser, anormal hücrelerin kontrolsüz büyümesi ile karakterize edilen bir hastalıktır. Kanser oluşumu ve ilerlemesi genellikle oksidatif stres ve kronik iltihaplanma ile bağlantılıdır.
Bir dizi araştırma, çileğin oksidatif stres ve iltihaplanma ile savaşma yetenekleri sayesinde çeşitli kanser türlerini önlemeye yardımcı olabileceğini düşündürmektedir.
Çileklerin ağız kanserli hayvanlarda ve insanların karaciğer kanseri hücrelerinde tümör oluşumunu engellediği gösterilmiştir.