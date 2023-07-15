C vitamini zengini o besini kimse bilmiyormuş! Felç riskini bile sıfırlıyor…

C vitamini ayrıca kolajen üretiminde de önemli bir rol oynar. Kolajen, cildin, kemiklerin, kıkırdakların ve diğer dokuların sağlıklı olmasını sağlayan bir protein türüdür. Kolajen sentezini uyarır ve bu nedenle cildin sağlıklı, esnek ve genç görünmesini destekler.

Tüm bunlara ek olarak hücre yenilenmesine, yara iyileşmesine ve bağ dokusunun güçlenmesine de katkıda bulunur. Hepimizin bildiği portakal gibi C vitamini kaynakları kadar zengin bir diğer besin ise çilektir. Faydaları saymakla bitmeyen, vücuda baştan aşağı iyi gelen bu meyve hakkında bilmeniz gerekenler ise şöyle…