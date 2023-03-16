Çabuk yorulma kanser göstergesi! Eğer bu belirtiler de eşlik ediyorsa...

Yayılmış kanser vakalarının en tehlikeli kanser türleri olduğunu vurgulayan Dr. Aydın, "Başka bir yere sıçramış kanserlerin hepsi bizim için çok önemlidir. Bu kanserler sinsi bir şekilde ilerleyip kolay kolay semptom belirtmezler, bu yüzden genelde 3 ya da 4. Evrelerde, yani sonlarına doğru doktora gidilir. Aynı zamanda çok yoğun bir tedavi uygulanması gerekir" şeklinde konuştu.

"Tedavi öncesinde ve sonrasında tespit edemediğimiz hücresel yayılımlar olabilir" Kanserin tekrarlanmasıyla ilgili açıklamalarda Aydın, vücutta tespit edilebilecek kanser hücrelerinin olduğunu, bununla birlikte bağışıklık sistemi aktif olarak çalışıyorsa bu kanser hücreleri çoğalıp hastalık haline gelmeden önce vücudun ortadan kaldırabildiğini söyledi. Bunun için vücutta bulunan "naturalkillers" denilen doğal öldürücü kanser hücrelerin olduğunu ve bu hücrelerin kanser hücrelerini vücutta bulup yok ettiğini belirtti.

Aydın, bağışıklık sistemini sekteye uğratacak bazı durumlar olduğunu ifade ederek, "Geçirilmiş bir cerrahi ağır hastalık, ciddi bir stres, kimyasallara maruz kalmak gibi durumlarda bağışıklık sistemi sekteye uğrar ve kanser hücrelerini öldüremez. Bu kanser hücreleri çoğalarak orada bir hastalık haline gelebilir. Bunlar tedavi edildiği halde tedavi öncesinde ve sonrasında bizim tespit edemediğimiz hücresel yayılımlar olabilir. O bölgeden bir süre sonra yayılarak çıkabilir. Bunu vücut oluşturduğu için bir yerde oluşturduğunu başka bir yerde oluşturabiliyor. Biz bütüncül bir yaklaşımla yaklaşıyoruz. Buna neden olan faktörleri tespit edip, bunları düzeltmeye çalışıyoruz ve tekrarlanmaması için uğraşıyoruz" dedi.



Aydın, kanser olma riskini en aza indirmek için yapılması gerekenleri de sıralayarak, "Kötü alışkanlıklardan uzak durulması gerekir. Gereksiz yere ilaç kullanmamamız gerekir. Vücudumuza kimyasal almamalıyız. Beslenme düzenimiz çok önemli, düzenli ve dengeli beslenmeliyiz. Konserve gıdalardan ve paketli gıdalardan uzak durmamız gerekir. Uyku düzeni çok önemlidir. Stres kanser olma riskini artıran önemli faktörlerdendir" diye konuştu.