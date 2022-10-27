Çabuk yorulmak o hastalığın habercisi! Etkileri çok yıkıcı olabiliyor...

Tedavisi Nedir ?

Doç.Dr.Ömer Uz,''Kalp yetmezliği tedavisi genelde çok yönlü bir tedavidir. Bu tedavinin detaylarına; hastanın genel durumuna, kalp yetmezliğinin ilerleme durumuna ve hastanın yaşına göre karar verilebilir. Kalp yetmezliği tedavisi sırasında hastalardan, yaşam tarzlarını düzenlemeleri istenir. Bu düzenlemeler kapsamına hastalara çok daha uygun ve sağlıklı bir beslenme programı hazırlanabilir. Sağlıklı beslenme düzeni, düzenli ve kişiye uygun bir egzersiz rutini ile desteklenebilir. Elbette kalp yetmezliği tedavisi yalnızca yaşam tarzı değişikliklerinden ibaret değildir. Tedavi sırasında hastaların durumuna özel olarak ilaçlar reçete edilir. Bu ilaçların düzenli olarak kullanılması; aksatılmaması ve unutulmaması önerilir.''dedi.

Kalp yetmezliği hastalığı, bireylere ömürleri boyunca eşlik eder. Maalesef ki bu hastalığın kalıcı bir tedavisi yoktur. Ancak yukarıda bahsettiğimiz uygulamalar sayesinde hastalar çok daha uzun ve kaliteli bir yaşam sürebilirler. Kalp yetmezliği tedavisinde saydıklarımıza ek olarak 3 elektrotlu kalp pilleri (3 kablolu kalp pili) de tercih edilebilir. Buna da hastanın durumuna göre karar verilir.