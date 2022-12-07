Çağın sinsi hastalığını ortaya çıkarıyor! Eğer ayaklarınızda bu belirtiler var ise...

Sağlıklı bir yaşam tarzı için beslenme şekliniz çok önemlidir. Özellikle hastalıklardan korunmak istiyorsanız, beslenme düzeninize daha fazla dikkat etmeniz gerekiyor. Dikkat etmediğiniz halde vücudumuz çeşitli sinyaller verir. Peki basit gibi görünen ayaklarda çıkan bu belirtinin altında yatan hastalığı biliyor musunuz? İşte detaylarını sizler için araştırdık…

Giriş Tarihi: 07.12.2022 08:35 Güncelleme Tarihi: 07.12.2022 08:54 PAYLAŞ ABONE OL

2 ana diyabet türü vardır: Tip 1 diyabet vücudun bağışıklık sisteminin insülin üreten hücrelere saldırdığı ve onları yok ettiği yerdir. Tip 2 diyabet ise vücudun yeterli insülin üretmediği veya vücut hücrelerinin insüline tepki vermediği durum.Tip 2 diyabet, tip 1'den çok daha yaygındır. Peki bu diyabet belirtileri neler? Gelin birlikte bir bakalım.

TİP 1 DİYABET BELİRTİLERİ Tip 1 diyabetli kişilerde mide bulantısı, kusma veya mide ağrıları da olabilir. Tip 1 diyabet semptomları sadece birkaç hafta veya ay içinde gelişebilir ve şiddetli olabilir. Tip 1 diyabet genellikle çocukken, gençken veya genç bir yetişkinken başlar, ancak her yaşta olabilir.