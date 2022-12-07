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Çağın sinsi hastalığını ortaya çıkarıyor! Eğer ayaklarınızda bu belirtiler var ise...

Sağlıklı bir yaşam tarzı için beslenme şekliniz çok önemlidir. Özellikle hastalıklardan korunmak istiyorsanız, beslenme düzeninize daha fazla dikkat etmeniz gerekiyor. Dikkat etmediğiniz halde vücudumuz çeşitli sinyaller verir. Peki basit gibi görünen ayaklarda çıkan bu belirtinin altında yatan hastalığı biliyor musunuz? İşte detaylarını sizler için araştırdık…

Giriş Tarihi: 07.12.2022 08:35 Güncelleme Tarihi: 07.12.2022 08:54
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Çağın sinsi hastalığını ortaya çıkarıyor! Eğer ayaklarınızda bu belirtiler var ise...

2 ana diyabet türü vardır: Tip 1 diyabet vücudun bağışıklık sisteminin insülin üreten hücrelere saldırdığı ve onları yok ettiği yerdir. Tip 2 diyabet ise vücudun yeterli insülin üretmediği veya vücut hücrelerinin insüline tepki vermediği durum.Tip 2 diyabet, tip 1'den çok daha yaygındır. Peki bu diyabet belirtileri neler? Gelin birlikte bir bakalım.

TİP 1 DİYABET BELİRTİLERİ

Tip 1 diyabetli kişilerde mide bulantısı, kusma veya mide ağrıları da olabilir. Tip 1 diyabet semptomları sadece birkaç hafta veya ay içinde gelişebilir ve şiddetli olabilir. Tip 1 diyabet genellikle çocukken, gençken veya genç bir yetişkinken başlar, ancak her yaşta olabilir.

TİP 2 DİYABET BELİRTİLERİ

Tip 2 diyabet semptomlarının gelişmesi genellikle birkaç yıl alır. Bazı insanlar herhangi bir semptom fark etmez. Tip 2 diyabet genellikle yetişkin olduğunuzda başlar, ancak giderek daha fazla sayıda çocuk ve genç diyabet geliştirmektedir.

Semptomları tespit etmek zor olduğundan, tip 2 diyabet için risk faktörlerini bilmek önemlidir. Bunlardan herhangi birine sahipseniz doktorunuzu ziyaret ettiğinizden emin olun.

GESTASYONEL DİYABET

Hamilelik sırasında diyabet genellikle herhangi bir semptom göstermez. Hamileyseniz, doktorunuz sizi hamileliğin 24 ila 28. haftaları arasında gebelik diyabeti için test etmelidir. Gerekirse kendi sağlığınızı ve bebeğinizin sağlığını korumak için değişiklikler yapabilirsiniz.

Kandaki şeker miktarı, pankreas tarafından üretilen insülin adı verilen bir hormon tarafından kontrol edilir.Yiyecek sindirildiğinde ve kan dolaşımına girdiğinde, insülin glikozu kandan ve enerji üretmek için parçalandığı hücrelere taşır.

Bununla birlikte, diyabetiniz varsa, vücudunuz glikozu enerjiye çeviremez. Bunun nedeni ya glikozu hareket ettirmek için yeterli insülin olmaması ya da üretilen insülinin düzgün çalışmamasıdır.

Sağlıklı beslenme, düzenli egzersiz ve sağlıklı bir vücut ağırlığı elde ederek tip 2 diyabetin yönetilmesine yardımcı olabilirsiniz.

AYAKLARDA BU BELİRTİLER ORTAYA ÇIKIYOR

Diyabet hastalarında en çok etkilenen organlardan biri de ayaklar oluyor. Ayaklarda kuruluk, yarıklar ve nasır oluşumu, ciltte çatlaklar gibi belirtilerle ortaya çıkıyor. Bu enfeksiyon da çatlakların büyümesine ve derinleşmesine yol açıyor. Kanda uzun süren yüksek şeker seviyeleri, sinir hasarlarına ve damar tıkanıklığına yol açabilir.

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