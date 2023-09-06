Canan Karatay da önermişti: Bunu yiyen adeta yeniden doğmuş gibi oluyor! Özellikle eritip dizlerinize sürün…

Profesör Doktor Canan Karatay'ın da önerdiği gibi kuyruk yağı tüketmek, eşsiz etkiler ortaya çıkararak ömrünüzün uzun ve sağlıklı olmasını sağlar. Kuyruk yağı, tadı ve ağır kokusundan kaynaklı olarak pek tercih edilmeyen ancak mucizevi etkilere sahip bir yağ çeşididir. Yapılan araştırmalar, gençlik çağlarında yeterli miktarda kuyruk yağı tüketen kişilerde yaşlılık döneminde eklem rahatsızlıklarının daha az oranda rastlandığını gösterdi. Kuyruk yağını eritip dizlere sürmek ise ortada ağrıdan eser bırakmayarak bölgedeki kas ağrılarını ve kasılmaları yok eder.
Hayvan omurgasının son kısımlarında yer alan katı haldeki hayvansal yağa kuyruk yağı ya da iç yağ denilir. Donmuş halde olduğu için don yağı olarak da bilinir. İçerisinde demir, potasyum, kalsiyum ve omega yağ asitleri barındırır. Kuyruk yağı gibi sağlıklı yağları tüketmek, vücut fonksiyonlarının daha iyi çalışmasını sağlar. Dizlerdeki ağrıların geçmesi için kuyruk yağı oldukça etkilidir. Dizinize kuyruk yağı koymak, ağrıyan bölgedeki kasılmaları azaltır ve kas ağrılarının yok olmasını sağlar.
UYARI: Kuyruk yağını tedavi amaçlı kullanmadan önce mutlaka doktorunuza danışın.
KUYRUK YAĞINI NASIL ERİTMELİSİNİZ?
Katı bir kıvama sahip olan kuyruk yağını eritebilmeniz için izlemeniz gereken yollar şöyle;
Kuyruk yağını, kuşbaşı boyutunda küçük küçük parçalara ayırın.
Bir tencereyi ısıtıp doğradığınız parçaları içerisine atın.
Kuyruk yağı ısınınca ilk olarak suyunu bırakmalı daha sonra da kızarıp eriyecektir.
Bu sırada tencerenin içerisindeki küçük parçalar kıkırdak kısımlarıdır.
Yağın yanı sıra kıkırdak kısmını da yemeklerinizde kullanabilirsiniz.
KUYRUK YAĞINDAN NASIL AĞRI KESİCİ KREM YAPILIR?
Yukarıda yer alan eritme işlemi esnasında yağla aynı oranda su ilave edin.
Kaynayan suyun yüzeyinde yer alan yağı, kaşık kullanarak bir kavanozun içerisine aktarın.
Krem haline gelmesi için donması gerekmektedir.
Donduktan sonra ağrıyan bölgelerinize sürün ve üzerine sargı bezi sarın.
Etkili sonuç alabilmek için kremi 3 gün boyunca kullanın.
KUYRUK YAĞI NASIL TÜKETİLİR?
Pişireceğiniz pilav, kebap ve et yemeğinin içerisine 1 yemek kaşığı kuyruk yağı eklemek, yemeğinizi hem daha sağlıklı hem de daha lezzetli hale getirecektir. Kuyruk yağını; çorba, ciğer ve dolma gibi yemeklerin içerisine ekleyebilirsiniz.
KUYRUK YAĞININ FAYDALARI
Kas ve kemik yapısının gelişmesini destekler. Kas ve kemik yapısını korur, kemik ağrılarını geçmesini sağlar. Kas yırtılmasının tedavisinde kemik erimesinin önüne geçebilmek için kuyruk yağı tüketilmesi tavsiye edilir.
Vücuttaki serbest radikal oranı yüksek olan hücrelerin sayısını azaltır. Böylece bağışıklık sisteminin güçlü olmasını etkiler. Kuyruk yağı tüketmek; gelişme çağındaki çocukları ve yetişkinleri olası hastalıklardan korumaya yardımcı olur. Vücudun enfeksiyona karşı korunmasını sağlar.
Kuyruk yağı, kalp ve damar sağlığını olumlu şekilde etkileyen yağlardan birisidir.
Kuyruk yağı vücut tarafından faydalı bir biçimde kullanılır ve kalp krizi geçirme riskini engeller.
Kolesterolün dengelenmesini sağlar.
Antioksidan etkisi vardır.
Cilt sağlığı için faydalıdır. Bulundurduğu yağ asitleri ciltte yeni hücrelerin oluşmasını sağlar, cildin daha canlı ve parlak görünmesini sağlar.
Damar tıkanıklığının oluşmasını önler.
Sinir hücrelerinin güçlenmesine yardımcı olur. Böylece titreme, felç, siyatik ve romatizma gibi hastalıkların önlenmesine yardımcı olur.
Kuyruk yağı tüketmek; baş, kas ve eklem ağrılarının geçirir. Ağrı kesici özelliği sayesinde boyun fıtığı ağrılarına iyi gelebilir. Bu yöntem için ilk olarak bir miktar kuyruk yağını eritip bal ve karabiberle karıştırmalısınız. Ardından bu karışımı ağrıyı hissettiğiniz bölgeye sürüp kantaron yağı ile masaj yapabilirsiniz. Kuyruk yağının kan dolaşımına olan etkileri sayesinde romatizma ağrılarını dindirir.
ÖNEMLİ: Bütün besinler gibi kuyruk yağının da aşırı tüketimi sağlık sorunlarına yol açabilir. Kuyruk yağı hayvansal bir yağ olduğu için kolesterolün yükselmesine neden olabilir, kalp ve damar hastalıkları riski oluşturabilir. Bu nedenle doğru miktarda tüketmeye önem göstermelisiniz.