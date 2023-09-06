Canan Karatay da önermişti: Bunu yiyen adeta yeniden doğmuş gibi oluyor! Özellikle eritip dizlerinize sürün…

Antioksidan etkisi vardır.

Cilt sağlığı için faydalıdır. Bulundurduğu yağ asitleri ciltte yeni hücrelerin oluşmasını sağlar, cildin daha canlı ve parlak görünmesini sağlar.

Damar tıkanıklığının oluşmasını önler.

Sinir hücrelerinin güçlenmesine yardımcı olur. Böylece titreme, felç, siyatik ve romatizma gibi hastalıkların önlenmesine yardımcı olur.

Kuyruk yağı tüketmek; baş, kas ve eklem ağrılarının geçirir. Ağrı kesici özelliği sayesinde boyun fıtığı ağrılarına iyi gelebilir. Bu yöntem için ilk olarak bir miktar kuyruk yağını eritip bal ve karabiberle karıştırmalısınız. Ardından bu karışımı ağrıyı hissettiğiniz bölgeye sürüp kantaron yağı ile masaj yapabilirsiniz. Kuyruk yağının kan dolaşımına olan etkileri sayesinde romatizma ağrılarını dindirir.

ÖNEMLİ: Bütün besinler gibi kuyruk yağının da aşırı tüketimi sağlık sorunlarına yol açabilir. Kuyruk yağı hayvansal bir yağ olduğu için kolesterolün yükselmesine neden olabilir, kalp ve damar hastalıkları riski oluşturabilir. Bu nedenle doğru miktarda tüketmeye önem göstermelisiniz.