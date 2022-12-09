Çarşafları yeterince yıkamamak bu hastalıklara davetiye çıkarıyor! Başta zatürre olmak üzere…

Uzmanlar, çarşaflarınızı yeterince yıkamamanın neden olabileceği özellikle dört rahatsızlık olduğu konusunda uyarıda bulunuyor. Çarşaflarınız kirliyse, potansiyel olarak tehlikeli mikroorganizmaların yayılması için onlara bir alan yaratabilir.

2020 yılında yapılan bir anket, Britanyalıların üçte birinin nevresimlerini yılda yalnızca bir kez yıkadığını ortaya çıkardı. Buna ek olarak diğer çalışmalar, şiltelerin üzeri örtülse bile patojen kaynağı haline gelmesi için çok fazla zamana ihtiyaç duymadığını göstermektedir.

Uzmanlar bunun ölümcül durumlara da yol açabileceği konusunda uyarıyorlar.

Çarşafların düzenli olarak temizlenmemesi kötü hijyenin bir işareti olabilirken, aynı zamanda sağlığınızı da tehdit etmektedir. Daha ileri çalışmalar kirli nevresim takımları üzerinde uyumayı zatürree ve apandisit gibi ciddi hastalıkların gelişimi ile ilişkilendirilmiştir.