Çarşafları yeterince yıkamamak bu hastalıklara davetiye çıkarıyor! Başta zatürre olmak üzere…

Uzmanlar, çarşaflarınızı yeterince yıkamamanın neden olabileceği özellikle dört rahatsızlık olduğu konusunda uyarıda bulunuyor. Çarşaflarınız kirliyse, potansiyel olarak tehlikeli mikroorganizmaların yayılması için onlara bir alan yaratabilir.
2020 yılında yapılan bir anket, Britanyalıların üçte birinin nevresimlerini yılda yalnızca bir kez yıkadığını ortaya çıkardı. Buna ek olarak diğer çalışmalar, şiltelerin üzeri örtülse bile patojen kaynağı haline gelmesi için çok fazla zamana ihtiyaç duymadığını göstermektedir.
Uzmanlar bunun ölümcül durumlara da yol açabileceği konusunda uyarıyorlar.
Çarşafların düzenli olarak temizlenmemesi kötü hijyenin bir işareti olabilirken, aynı zamanda sağlığınızı da tehdit etmektedir. Daha ileri çalışmalar kirli nevresim takımları üzerinde uyumayı zatürree ve apandisit gibi ciddi hastalıkların gelişimi ile ilişkilendirilmiştir.
Uzmanlar, vücudun her gece uyku sırasında binlerce ölü deri hücresi ile birlikte sıvı ve yağları dışarı attığını söylüyor. Bu, alerji, astım, rinit ve egzama alevlenmeleriyle bağlantılı dışkı maddesi salgılayan toz akarlarının çoğalmasına neden olabilir.
Uzmanlar özellikle hasta olan insanlar için çarşafların günlük olarak değiştirilmesi öneriyor. Ayrıca ev tozu akarlarının dışkısı ve ölü cisimleri bazı insanlarda ciddi alerjik reaksiyonlara neden olabilir.
Semptomlar öksürme, hapşırma, deri döküntüleri, gözlerde kaşıntı ve burun akıntısını içerebilir. Toz akarları da astım hastaları için çok yaygın bir tetikleyicidir. Bu nedenle nevresimlerin daha sık yıkanması konforunuz ve sağlığınız için faydalıdır.
Dermatolog Alok Via, vücudumuzda kendi hücrelerimizden daha fazla bakteri organizması olduğunu söyledi. "Ölü deri hücrelerinin çarşaflarınızda kalmasına izin verdiğinizde, bu bakteriler gelişebilir. Cildinize geri dönerlerse de folikülite yol açabilir."
Yapılan araştırmalar, kirli çamaşırlarla da enfeksiyon bulaştığı kanıtlanmıştır. Staphylococcus aureus diğer türlere göre daha bulaşıcı olduğu için en tehlikeli bakteriler arasındadır. Aynı zamanda zatürree gibi ciddi sağlık durumlarıyla da yakından bağlantılıdır.
Apandisit, kalın bağırsağınızı ve apandisinizi birleştiren tüp bloke edildiğinde veya dışkı tarafından tutulduğunda meydana gelebilecek bakteri veya parazitler sindirim sistemine girdiğinde de oluşabilecek bir risktir. Apandis patlarsa "ciddi ve ölümcül enfeksiyonlara" yol açabilir. Uzmanlar nevresimlerin bir bulaşma aracı haline gelmesini önlemek için nevresimlerinizi haftada en az bir kez yıkamak için zaman ayırmanızı tavsiye ediyor.
Nevresim yıkamak çoğumuz için bir zorluk ve angarya olarak görülebilir. Her ev işinde olduğu gibi, ertelemek ve son dakikaya bırakmak kolay olabilir, ancak sağlığınız üzerindeki olası etkileri, zaman ayırmak için ihtiyacınız olan motivasyonu size sağlayabilir.
Sabahları düzenli olarak yatağı temizleme rutinine bağlı kalmak, bir dahaki sefere yatağa girdiğinizde temiz çarşaflarda yatmanızı sağlayacağı için sağlık açısından da önemlidir.
Çarşaflarınızı güneş ışığında kurutabilirseniz, bu mikropları daha fazla öldüreceğinden daha etkili olacaktı.