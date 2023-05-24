Çay saatinin vazgeçilmezi ancak Alzheimer’a neden oluyor! Keyif yapayım derken sağlığınızdan olmayın…

Alzheimer hastalığı, ilerleyici bir nörodejeneratif bozukluktur ve bilişsel işlevlerin zamanla azalmasına yol açar. Hastalığın kesin nedenleri hala tam olarak anlaşılamamış olsa da, genetik faktörler, yaşlanma, beyindeki anormal protein birikimleri ve çevresel faktörlerin kombinasyonunun rol oynadığı düşünülmektedir. Çin tuzunun alzheimer hastalığı ile ilişkili olduğu iddiaları da çevresel faktörlerin etkisini vurgulamaktadır. Bu nedenle Alzheimer'dan korunmak adına başta çin tuzu tüketmemeye ve daha sağlıklı beslenmeye özen göstermek önemlidir.

MSG, özellikle katkı maddesini insülin direnci, yüksek kan şekeri seviyeleri ve diyabet ile ilişkilendiren hayvan çalışmaları nedeniyle artan metabolik bozukluk riski ile ilişkilendirilmiştir.

BEYİN SAĞLIĞINI ETKİLER

Glutamat beyin fonksiyonunda birçok önemli rol oynar ve sinir hücrelerini sinyalleri iletmeye teşvik eden kimyasal bir madde olan bir nörotransmitter görevi görür.

Bazı araştırmalar, MSG'nin beyindeki aşırı glutamat düzeylerinin sinir hücrelerini aşırı uyarmasına neden olarak hücre ölümüyle sonuçlanarak beyin toksisitesine yol açabileceğini iddia etmektedir.