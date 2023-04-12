Çay Tansiyonu Yükseltir Mi? Çay İçmek Tansiyonu Çıkarır Mı, Düşürür Mü?

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Çay Tansiyon Yükseltir Mi?

Tansiyon, toplumumuzda yaygın şekilde görülen hastalıklardan biridir. Tansiyonun olması gerekenden düşük olması da yüksek olması da problemdir. Tansiyonun kabul edilebilir aralıkta olmasına yönelik gerekli tedbirler alınmalıdır. Tansiyonun yükselmesi ya da çok fazla düşmesi halinde çeşitli sağlık sorunları da beraberinde gelecektir. Yüksek ya da düşük tansiyon, ölümle dahi sonuçlanabilir.

Çay, toplumumuzda en çok tüketilen içeceklerden biridir. Çay üretiminde de ülkemiz, dünyanın sayılı coğrafyaları arasındadır. Çayın tansiyona olan etkisi de bu kapsamda merak edilen hususlardan biridir.

Çay Tansiyonu Yükseltir Mi?

Siyah çay, çok fazla tüketildiğinde tansiyonu yükseltir. Bu nedenle yüksek tansiyon sorunu olan kişilerin çay tüketimini kısıtlaması gerekir. Çay tüketiminde de mümkün olduğu kadar açık çay içilmelidir. Yeşil çay, kuşburnu çayı ya da ada çayı gibi çay türevlerinin ise tansiyona olumsuz bir etkisi yoktur. Yüksek tansiyon hastaları çay tüketiminde olduğu gibi kafein tüketiminde de çok dikkatli olmalıdır. Her ikisi de yüksek tansiyon hastaları için risktir.