Çayı bu şekilde içiyorsanız dikkat! Kanser riskini 3 kat artırıyor

Çin ve Amerika'da yapılan araştırmalarda; düzenli olarak sıcak ve hızlı tüketilen çay ile kahvenin vücuttaki mukozaları yaktığı, buna bağlı kişinin ağız bölgesindeki kanser riskini 3 kat arttırdığı ortaya çıktı.

Konuya ilişkin konuşan RTEÜ Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oğuz Köse, "Ülke olarak çayı sıcak ve hızlı içme alışkanlığındayız. Sıcak ve yoğun bir şekilde tüketilen çay, ağız ve boğaz mukozasında kronik tahribatlara neden olup, ileride baş-boyun bölgesindeki kanser gelişim riskini artırıyor. Bilimsel kanıtlar, net bir şekilde gösteriyor ki; bizim de dahil olduğumuz Orta Doğu toplumlarında yoğun ve sıcak çay tüketiminin ağız bölgesi kanser riskini artıran etkenlerden biri olduğu yönündedir. Çay tiryakilerinin çayı çok sıcak değil de biraz daha soğuk tüketmesini önerebilirim" dedi.